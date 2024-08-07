Кого треба слухати, щоб зрозуміти позицію України щодо переговорів: Фесенко про зміну риторики

На його думку, переговори, зокрема, про припинення війни, можливі на рівні уповноважених представників держав.

Останнім часом Офіс президента і особисто Володимир Зеленський змінили риторику щодо переговорів з РФ – якщо раніше така можливість заперечувалася, то тепер ймовірність дипломатичного шляху не відкидається, але наголошується, що переговори мають бути справедливими.

Чому змінилася риторика української влади, пояснив політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю для LIGA.net.

Чи веде Україна переговори з РФ

"Уточнюю – не може бути переговорів з Путіним. З Російською державою у нас були і є переговори. Була зернова угода. Були і є переговори про обмін полоненими. Є також переговори, про які мало хто знає в Україні – переговори про повернення українських дітей. Вони відбуваються у тому ж форматі, що й по зерновій угоді – через посередників. Можуть бути делегації в одному готелі в Катарі, але спілкуються через посередників. Тому переговори є", – каже Фесенко.

Він уточнив, що наразі не може бути переговорів на рівні голів держав, тобто особисто між диктатором Путіним і президентом Зеленським.

"Де неможливі переговори – і це підтверджують обидві сторони – на рівні голів держав, на рівні перших осіб. Україна не визнає Путіна, Путін не визнає Зеленського. Тому переговорів між Зеленським і Путіним не буде, і вони навряд чи можливі. Не буду казати "взагалі неможливі", бо "ніколи не кажи ніколи", – каже політолог.

На його думку, переговори, зокрема, про припинення війни, можливі на рівні уповноважених представників держав.

Подоляк не має прямого контакту з Зеленським

Фесенко закликає звертати увагу на заяви трьох офіційних осіб – президента Зеленського, керівника Офісу президента Єрмака і голови МЗС Кулеби.

"За всієї поваги до Михайла Подоляка я не думаю, що він є представником української влади. Він є радником. Ба більше, я б зараз обережно розглядав його як голос Офісу президента. Радше він висловлює власну думку. Коли одна цитата, де він заперечував переговори, а потім буквально через декілька днів заявив протилежне. Я думаю, що йому пояснили, що він "відстав" від умовної лінії керівника держави. І найімовірніше, це засвідчило, що у Подоляка немає прямого контакту з президентом зараз", – вважає політолог.

Щодо зміни риторики

На думку Фесенка, більшість українців зараз виступають за переговори. Зміну в громадській думці, суспільних настроях, зростання попиту на завершення війни в Офісі президента відчувають.

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"Наскільки мені відомо, вони регулярно замовляють соціологічні опитування. І змушені враховувати громадську думку. Але це – не визначальний чинник. Та й третина українців проти переговорів. Серед них – активна частина, зокрема ті, що на фронті", – каже експерт.

Він припускає, що Офіс президента маневруватиме між двома полюсами – тими, хто хоче переговорів, і тими, хто проти. Але громадську думку враховують.

"Наскільки це вдасться – питання відкрите", – додав Фесенко.

Саміт миру вплинув на Зеленського

Ключовий чинник, який вплинув на риторику президента Зеленського – це Саміт миру, вважає Фесенко.

"Зеленський зрозумів, що частина наших друзів натякають чи підштовхують до переговорів. І Зеленський змушений брати це до уваги", – сказав він.

Фактор США

"Друге – це президентські вибори у США і зростання вірогідності перемоги Трампа. Всім відомо, що Трамп публічно виступає за початок переговорів. І ігнорувати це неможливо. Передусім тому, що ми залежні від США у військовій допомозі", – додав експерт.

Крім того, Фесенко звернув увагу на внутрішній чинник – складну воєнну та енергетичну ситуацію.

Раніше президент Зеленський відповів, чи допускає можливість проведення референдуму щодо територій.

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