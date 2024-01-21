Кого в Україні вважають ухилянтом та скільки яке покарання за це "світить": відповідь адвоката

В Україні триває загальна мобілізація. Призову підлягають усі чоловіки від 18 до 60 років, однак за певних умов громадянина можуть визнати ухилянтом та притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Адвокат Олександр Камша пояснив, у якому випадку людину визнають ухилянтом та яке покарання може загрожувати.

Про це пише NV.

Так, адвокат порадив слідкувати за актуальністю власних даних кожному з військовозобов'язаних, які перебувають на обліку, та, у разі необхідності, проводити звіряння даних, у передбачені Порядком строки, задля уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності.

Олександр Камша наголосив, що призовники, військовозобов'язані та резервісти мають виконувати Порядок організації та ведення військового обліку, який нині передбачає таке:

перебування на військовому обліку;

прибуття за викликом через повістку в ТЦК;

проходження медогляду;

уточнення даних, коли ті змінюються;

не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;

ставати на військовий облік протягом семи днів з дня зміни місця проживання;

подавати до 1 жовтня щороку документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу;

звіряти власні персональні дані не рідше, як раз на п‘ять років.

Також юрист зазначив, що кримінальна відповідальність в Україні настає за ухилення від мобілізації або ухилення від військового обліку чи зборів за умов, які описані в статтях 335−337 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема про такі правопорушення:

ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Відповідальність настає, коли військовозобов'язаний, який не має права на відстрочку після належного вручення повістки, який пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним або обмежено придатним до служби та належним чином особисто отримав мобілізаційне розпорядження, в якому були вказані всі реквізити, зокрема дата вручення та дата і адреса прибуття до пункту збору, не з’явився до пункту збору у зазначену дату.

Виключенням є наявність поважних причин, через які громадянин не зміг прибути до пункту збору. Вони обов’язково мають бути підтверджені документально.

Кримінальна відповідальність за ухилення відповідно до статей Кримінального кодексу України передбачається наступна:

за статтею 335 ― до 3 років обмеження волі ;

; за статтею 336 — від 3 до 5 років позбавлення волі ;

; за статтею 337 передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до одного року виправних робіт у разі ухилення, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

За законом після попередження, у разі повторного порушення, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що особисто він на сьогодні не бачить поки що потреби мобілізувати пів мільйона людей в Україні.

Читайте також: