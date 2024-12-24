Кого з чоловіків не мобілізують Україні 2025-го: названо категорії

В Україні деякі громадяни 18-60 років не підлягають мобілізації з різних причин. Частина українців не може бути призвана до лав ЗСУ примусово. Втім, право на звільнення від мобілізації має бути підтверджено документально.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зазначається, що під час загальної мобілізації призову не підлягають ті українці, які мають право на відстрочку, а також чоловіки, які мають бронювання.

Окрім того, не підлягатимуть мобілізації громадяни, віком від 18 до 60 років, яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами проходження військово-лікарської комісії. Також не можуть призивати людей, які виключені із військового обліку.

Згідно із законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, мобілізації підлягають військовозобов'язані українці віком від 25 до 60 років. Примусово мобілізувати з 18 років можуть лише у разі, якщо такі особи закінчили військову кафедру при виші або проходили строкову службу.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12066, який передбачає створення Єдиного реєстру військовослужбовців. Наразі дані про військовослужбовців зберігаються в реєстрі “Оберіг” або в окремих системах кадрового обліку.

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