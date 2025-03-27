Кого з чоловіків не мобілізують в квітні 2025-го: названо категорії

Існує кілька категорій громадян, які не підлягають призову.

В Україні щонайменше до 9 травня 2025-го триває мобілізація. Деякі категорії громадян, навіть військовозобов'язаних, звільнені від призову.

Хто не підлягає мобілізації за новим законом про мобілізацію, повідомляє "УНІАН".

В Україні мобілізацію регулює Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Серед тих, хто не підлягає призову виділяють такі категорії громадян:

які досягли граничного віку служби - 60 років;

жінки, які не є військовозобов'язаними;

ті, хто має проблеми зі здоров'ям, інвалідність, яких ВЛК визнала непридатними для служби в армії;

ті, хто має відстрочку від призову (приміром, студенти на очній формі навчання; тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю чи має вагомі сімейні причини (троє малолітніх дітей), що дають змогу отримати відстрочку, та інші;

ті, хто має бронь від мобілізації - їх не можуть призвати під час дії броні.

Всі умови, за яких не можуть мобілізувати прописані у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У статті 25 цього ж документа зазначено, хто з військовозобов'язаних може отримати бронювання. Зауважимо, що не підлягають призову й ті, кого було виключено з військового обліку з будь-якої іншої причини (наприклад, відмовився від українського громадянства).

Як повідомлялося, юристи роз'яснили, що робити, якщо без підготовки відправляють на передову. Підготовка або відсутня, або проводиться у скорочені терміни, що ставить під загрозу не лише їхнє життя, а й ефективність виконання бойових завдань.

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