Кого з власників городів та дач звільнять від податку в 2022 році / Pexels

Кого з власників городів та дач звільнять від податку в 2022 році

Кого з власників городів та дач звільнять від податку в 2022 році

Вже з 1 січня 2022 року буде запроваджено мінімальне податкове зобов’язання для орендарів землі та тих, хто здає її в оренду. І ця новина неабияк налякала всіх власників дач, присадибних ділянок та пайовиків. Однак влада заспокоїла: новий податок будуть платити не всі. Кого звільнять від податку на город — в матеріалі ТСН.ua.

Кому не загрожує новий податок на город

Народна депутатка України Лариса Білозір пояснила, що не всі категорії власників присадибних ділянок і дач будуть платити новий податок. Серед тих, кого це нововведення не торкнеться:

власники дач, городів, присадибних ділянок, які вирощують городину для своїх потреб;

землероби, які сплачують податки за вирощений і проданий потім урожай;

люди, які здають свою землю в оренду аграріям, що потім сплачують податки.

Хто буде платити податок на город

Також читайте 2022 року витрати українців планують перевірити: кому будуть нараховані податки за старі квартири

Платити новий податок будуть лише ті землекористувачі або землевласники, які орендують або здають землю саме в тіньову оренду.

В 2022 році буде встановлено мінімальне податкове зобов’язання — 1100 грн за 1 гектар. Якщо власник чи орендар землі сплачує менше — потрібно буде доплатити у бюджет. Сьогодні аграрії, які працюють офіційно, за 1 гектар сплачують в середньому 2300 грн. Тому їх це нововведення не торкнеться.

Також в своєму коментарі Лариса Білозір уточнила, з чого саме буде складатися новий податок на город:

податок на землю;

податок з отриманого доходу з урожаю, що був вирощений на землі;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір (з заробітної плати найманих працівників).

Влада сподівається, що за допомогою мінімального податкового зобов’язання можна буде звести тіньову оренду землі до мінімуму.