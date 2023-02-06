"Кохана ОВ, твій ВО": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Перша леді України Олена Зеленська 6 лютого святкує день народження. Президент Володимир Зеленський зворушливо привітав дружину з ювілеєм у Мережі.

ТСН.ua публікує повний текст привітання Зеленського.

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти Є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ.

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Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю ОДНОГО тобі. Щоб день перемоги ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті… В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО", - написав президент на своїх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, Володимиру Зеленському виповнилося 45 років 25 січня 2023 року. Однією з перших чоловіка привітала перша леді Олена Зеленська. Вона поділилася ніжним фото та залишила теплі слова.

Олена Зеленська: ексклюзивне інтерв'ю з першою леді України

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