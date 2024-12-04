"Кохання" до нестями: на кордоні з Польщею прикордонники виявили два псевдоподружжя

На кордоні з Польщею прикордонники виявили два псевдоподружжя. В обох випадках чоловіки одружились із жінками з інвалідністю 2 групи, щоб отримати підстави для виїзду за кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"У пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону викрили 24-річного чоловіка та 23-річну жінку, які уклали шлюб, скоріш за все, без намірів створення справжньої сім’ї", – йдеться в повідомленні.

Також читайте 3 тисячі доларів за відкуп від мобілізації: на Донеччині ДБР викрило налагоджену схему для ухилянтів

Спочатку чоловік розповідав, що нібито везе свою дружину до Німеччини на лікування опорно-рухового апарату. Згодом з’ясувалося, що зовсім нещодавно він зробив пропозицію іншій дівчині, яка, після перетинання ним кордону, мала поїхати до нього.

А у пункті пропуску "Шегині" прикордонники викрили інше псевдоподружжя. 44-річний уродженець Івано-Франківщини уклав шлюб із 57-річною землячкою. У спілкуванні з прикордонниками чоловік не зміг дати відповіді на низку запитань: звідки його дружина родом та коли народилася теж озвучити не зміг. Громадянин мав намір виїхати до Чехії.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", оперативні співробітники загону повідомили Нацполіцію.

Нагадаємо, біля кордону з Румунією прикордонники виявили 11 чоловіків призовного віку. Ухилянти прибули з різних регіонів України та намагалися нелегально втекти за кордон.

Читайте також: