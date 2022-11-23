"Кохання переможе все!": наречена приїхала за 700 км, щоб одружитися на передовій (фото)

Українці привітали молодят з одруженням.
Наречена приїхала за 700 кілометрів від дому, щоб одружитися із українським захисником на передовій.
Зворушливі фото опублікували на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
Начальник штабу, перш ніж підписувати папери, спитав жінку, навіщо вона подолала такий шлях.
"Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина", - відповіла вона.
Українці привітали молодят з одруженням у коментарях під фото:
"Кохання переможе все!!! Безмежної любові молодятам!",
"Хай повернеться кожен військовий-коханий чоловік до своєї дружини або нареченої здоровий та неушкоджений. Щасливої долі молодятам",
"Божої опіки молодятам! Здоров'я міцного та щасливої долі надовгі роки подружнього життя під мирним небом України",
"Так, такі!) Щастя молодим!!! Гірко!!!".
Нагадаємо, українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д’Арк" Євгенія Емеральд незабаром вдруге стане мамою. Жінка розсекретила стать майбутньої дитини.
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