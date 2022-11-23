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"Кохання переможе все!": наречена приїхала за 700 км, щоб одружитися на передовій (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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"Кохання переможе все!": наречена приїхала за 700 км, щоб одружитися на передовій (фото)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українці привітали молодят з одруженням.

Наречена приїхала за 700 кілометрів від дому, щоб одружитися із українським захисником на передовій.

Зворушливі фото опублікували на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Начальник штабу, перш ніж підписувати папери, спитав жінку, навіщо вона подолала такий шлях.

"Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина", - відповіла вона.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українці привітали молодят з одруженням у коментарях під фото:

"Кохання переможе все!!! Безмежної любові молодятам!",

"Хай повернеться кожен військовий-коханий чоловік до своєї дружини або нареченої здоровий та неушкоджений. Щасливої долі молодятам",

"Божої опіки молодятам! Здоров'я міцного та щасливої долі надовгі роки подружнього життя під мирним небом України",

"Так, такі!) Щастя молодим!!! Гірко!!!".

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот
© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Дата публікації
Перегляди
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