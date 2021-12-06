Кохання, подорожі, успіх, саморозвиток: як створити дієву карту бажань на 2022 рік

Саме в Новий рік всім нам хочеться вірити в чудеса. Тому цей момент вважається найкращим для створення карти бажань або дошки візуалізації. Подібну техніку вже встигли спробувати тисячі людей по всьому світі. Як зробити карту бажань на 2022 рік, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли варто починати робити карту бажань

Найкращий час для початку роботи над картою бажань — коли на нічному небі з’являється молодик. Астрологи вважають, що саме в цей момент Всесвіт посилає нам позитивну енергію, яка допоможе зарядити і активувати карту бажань. Проте не варто хвилюватися, якщо ви пропустили ніч з молодиком. Над картою бажань можна працювати в період зростаючого місяця. А ось час, коли місяць спадає, вважається несприятливим. Спеціалісти також рекомендують звертати увагу на східний гороскоп. В Китаї Новий 2022 рік (Синього Тигра) прийде 1 лютого. І саме в цей день розпочнеться новий місячний цикл. Кращого моменту для створення карти бажань важко придумати.

Карта бажань: як зробити в домашніх умовах

Карта бажань: як зробити в домашніх умовах / Pexels

Для неї вам знадобляться звичайне приладдя, яке можна знайти в кожному домі або легко придбати в магазині:

клей;

ножиці;

ручки;

олівці;

фарби з кісточками;

різнокольорові маркери.

А для основи підійде звичайний ватман або аркуші паперу в форматі А3 чи А4. Тут все залежить від вашої фантазії. Якщо ви хочете, щоб карта бажань виглядала більш солідно і стала декором для вашого дому, можна використати магнітну або коркову дошку.

Можете також створити карту бажань онлайн, за допомогою будь-якого сервісу, щоб потім роздрукувати. Але якщо ви будете створювати її своїми руками, то вона додатково зарядиться вашою позитивною енергією.

Карта бажань: як підібрати картинки

Карта бажань на 2022: картинки і як їх підібрати / Pexels

Якщо ви вже визначилися з форматом карти бажань, варто переходити до підбору картинок. І тут у багатьох з’являються проблеми. Експерти не рекомендують використовувати картинки і фотографії зі старих журналів. Вони мають зворотній бік, який може надати всій карті бажань негативний відтінок.

Де ж тоді можна брати картинки для карти бажань? Сьогодні в інтернеті є чимало сайтів з безкоштовними стоковими фотографіями та навіть малюнками. Обирати краще світлі або яскраві картинки, які несуть позитив. А якщо ви самі вмієте малювати, тоді краще перенести на аркуш паперу свої думки і побажання. Експерти вважають, що така карта бажань буде мати найсильнішу енергетику.

Карта бажань: сектори і їхні зразки

Карта бажань: сектори / Pexels

Карта бажань за феншуй повинна складатися з 9 основних секторів, кожен з яких відповідає окремій сфері в вашому житті. Починати карту необхідно з центру, поступово додаючи нові сектори з лівого верхнього кута по часовій стрілці.

Здоров’я — центральний сектор, який потрібно виконувати в жовтих тонах. Бажано, щоб в самому центрі знаходилася ваша фотографія. Вибирайте фото, де ви собі найбільше подобаєтеся та щиро усміхаєтеся. По сторонам від фотографії розміщуйте картинки, які асоціюються у вас зі здоров’ям (наприклад, корисна їжа, заняття фітнесом). Багатство — цей сектор знаходиться в лівому верхньому куті. В ньому повинні використовуватися фіолетові кольори. Для цього сектору карти бажань картинки потрібно обирати дуже акуратно. Не варто підбирати фотографії золота або доларових купюр. Краще знайдіть ті, які асоціюються у вас з багатим життям (відпочинок на яхті, приватний літак, дорогоцінності). Сімейне щастя — сектор, що йде відразу після багатства і завжди виконується в зеленому кольорі. Тут повинні знаходитися фотографії вашої сім’ї, дітей або домашніх улюбленців. Під час заповнення цього сектору обов’язково думайте про щось позитивне. Саморозвиток — його відтінки коричневі та бежевий. Сюди потрібно додавати картинки медалей, грамот, прапори країн, мови яких ви хотіли б вивчити, зразок водійських прав, фотографії дипломів. Кар’єра — кольори цього сектору блакитні та сині. Якщо ви все ще шукаєте роботу своєї мрії, варто знайти картинки, які асоціюються з нею. Варто додати фотографії ідеального, в вашому розумінні, офісу, команди, а також зарплати, яку ви хотіли б отримувати. Дружба і подорожі — сектор знаходиться в нижньому правому куті і оформляється в металевих відтінках. Розмістіть тут фотографії країн, де ви мрієте побувати. Якщо розмір основи для карти бажань достатньо великий, можете роздрукувати білет на літак, вписавши в нього свої прізвище та ім’я. Не забудьте і про фотографії друзів, адже цей сектор також відповідає за дружбу. Творчість — він оформляється в білих тонах. Тут варто розмістити все, що асоціюється у вас з різноманітними талантами та хобі. Не забудьте додати мотиваційні постери і картинки, які дарують позитивні емоції. Особисте життя і кохання — його відтінки рожеві та ніжні. Тут варто розмістити фотографії закоханих пар, різноманітні картинки сердечок та іншої романтичної атрибутики. Якщо ви вже знайшли свою другу половинку, вклейте спільну фотографію. Але експерти не рекомендують додавати фотографію реальної людини, яка вам подобається, щоб привернути її кохання. Це вважається втручанням в чужу долю, а тому несе негативний характер. Слава і досягнення — останній сектор, який розміщується в центрі верхнього рядка і відрізняється насиченим червоним кольором. Тут потрібно викласти все, що асоціюється у вас зі славою (кубки, грамоти, фотографії з великою кількістю підписників в інстаграм).

Як правильно формулювати бажання для карти

Як правильно сформулювати карту бажань / Pexels

Якщо ви думаєте, що після створення карти бажань робота над нею закінчена, то це зовсім не так. Адже потрібно ще придумати правильні підписи до картинок. Тут існують певні правила:

формулюйте бажання лише в позитивному ключі, без використання негативних слів — замість фрази “Я ніколи не буду хворіти”, краще використати “Я здоровий(а) і повний(а) сил та енергії”;

ваше бажання повинне бути чітким, зрозумілим, реалістичним і мати обмеження за часом — наприклад, “В травні 2022 року я працюю в офісі своєї мрії на посаді менеджера по роботі з клієнтами”;

всі підписи повинні бути сформульовані в реальному часі, як ніби ви вже отримали те, чого хотіли — не “Цього року я зустріну своє кохання”, а “Цього року я зустріла свою другу половинку і дуже щаслива”;

не варто писати надто розпливчасті і двозначні фрази — наприклад, замість “В 2022 році я отримаю багато грошей”, варто написати “В мене достатньо грошей, щоб поїхати на Мальдіви і гарно відпочити”;

також потрібно формулювати бажання в екологічному ключі, тобто без згадок хвороб і нещасть для тих людей, які вам не подобаються — експерти кажуть, що такі побажання завжди повертаються бумерангом.

Карта бажань створена, як тепер з нею працювати

Як працювати з картою бажань, щоб мрії здійснилися / Pexels

Ви зробили карту бажань, яка вам дуже сподобалася, повісили її на видному місці у себе вдома і благополучно про неї забули. В такому випадку ваші бажання можуть не здійснитися. Щоб взяти долю в свої руки, потрібно правильно активувати карту бажань. Для цього потрібно на ній помістити просте і зрозуміле бажання, яке можна буде легко здійснити за кілька днів. Наприклад, порадувати себе улюбленою шоколадкою або сходити в ресторан. Як тільки перше бажання здійсниться, карту бажань буде активовано

Обов’язково помістіть її так, щоб після пробудження відразу бачити всі зображення. Також старайтеся промовляти вголос свої бажання кожного дня і викликати при цьому позитивні емоції. В ідеалі цей ритуал потрібно повторювати двічі на день: зранку і ввечері.

Чому карта бажань не працює

Чому не працює карта бажань / Pexels

Існують типові помилки в роботі над картою бажань, які заважають вашим мріям здійснитися:

неправильно підібрані фотографії, картинки чи підписи сформульовані в негативному ключі;

бажання не викликає позитивних емоцій, наприклад, ви додали на карту бажання не свої мрії, а те, чого хочуть від вас родичі;

ваше бажання нереалістичне;

один з секторів залишився пустим, адже це вносить в карту дисбаланс;

ви забули активувати карту бажань, помістивши легке бажання;

ви повісили її на стіну і просто забули про неї.

Якщо хоча б одне з ваших бажань вже здійснилося, не забудьте подякувати Всесвіту за здійснення мрії. А потім — просто поміняйте це бажання на щось нове.