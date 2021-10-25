Коханого покійної затримали: у Тернопільській області загинули 22-річна дівчина та 30-річний чоловік (фото)

Винуватцю ДТП загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Поблизу села Шибалин Бережанської ТГ Тернопільської області 24 жовтня в ДТП загинули 22-річна дівчина та 30-річний хлопець.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Автомобіль перекинувся та врізався в опору

Аварія сталась в ніч проти 24 жовтня. За даними слідства, водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керування та злетів у кювет. Після цього авто перекинулось та врізалось в електроопору.

На момент ДТП в салоні автомобіля перебувало четверо осіб. Усі вони - жителі селища Козова Тернопільської області. На місці аварії загинув 30-річний чоловік, 22-річна дівчина померла в лікарні.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У ДТП постраждала ще одна пасажирка, їй ампутували вухо. Найменше травм у водія автомобіля, його поліція затримала та помістила в ізолятор тимчасового утримання. На момент аварії він був нетверезим. Проти чоловіка відкрили провадження за статтею 286-1 Ч.4 (керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Загибла 22-річна дівчина та водій автомобіля зустрічались

За даними видання te.20minut.ua, 22-річна загибла два роки зустрічалась із водієм автомобіля, який вчинив аварію. Інша дівчина, яка постраждала в ДТП - це сестра покійної.

У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка повідомили, що покійну звали Ірина. Вона навчалась на другому курсі магістратури факультету педагогіки і психології.

"Була веселою та світлою, доброю та щирою людиною. Скорбота переповнює від необхідності писати слово "була". Життєрадісна, енергійна, чуйна, мала чудове почуття гумору та завжди випромінювала позитив. Не зважаючи ні на що, завжди приходила на допомогу", - повідомили в університеті.

30-річного чоловіка, який також загинув у моторошній ДТП, звали Іван. Він був працівником Козівського сектору УДМС у Тернопільській області.

"Найкращий син, вірний друг, відповідальний колега відійшов у вічність раптово, залишивши у душах близьких непоправний біль втрати", - повідомили у міграційній службі Тернопільської області.

Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив 10-річного хлопчика.

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