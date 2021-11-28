Кохаймося безпечно: ​​як запитати партнера про медобстеження на хвороби, що передаються статевим шляхом

Найкраще говорити з партнером про відповідне медобстеження до початку будь-яких статевих відносин.
Щороку в Україні реєструють майже 400 000 нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Щоб потурбуватися про власне здоров’я, варто запитати свого статевого партнера, чи проходив він/вона тестування на ІПСШ, і коли це було востаннє. Це запитання може здатися незручним, проте воно дуже важливе. Такі розмови є ознакою того, що ви піклуєтеся не лише про себе, а й про свого партнера.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.
Найкраще говорити з партнером про відповідне медобстеження до початку будь-яких статевих відносин, у тому числі й орального сексу. Пройти тестування перед близькістю є надзвичайно важливим кроком, і це — один із найкращих способів запобігти ІПСШ.
- Як пройти медичне обстеження?
Якщо ви маєте бажання пройти тестування на ІПСШ, обговоріть це зі своїм сімейним лікарем. Він скерує вас до гінеколога/уролога, й за їхнім направленням ви зможете здати додаткові аналізи. Подібні дослідження треба проходити щонайменше раз на рік.
Мова йде про тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити B і С, які, до речі, можна безоплатно зробити в сімейного лікаря, центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом або в мобільній амбулаторії. Також рекомендуємо щороку проходити комплексну діагностику, зокрема на гонореї та хламідіоз.
- Як попросити свого партнера пройти медичне обстеження?
Питання про проходження тестування на ІПСШ жодним чином не свідчить про вашу недовіру до свого партнера. Люди можуть бути носіями інфекції багато років і навіть не здогадуватися про це, адже можливий варіант коли інфекції не мають симптомів упродовж місяців і навіть років. Тому регулярне тестування має сенс елементарно з точки зору турботи про власне сексуальне здоров'я.
- Будьте чесними: якщо вам ніяково, зізнайтеся в цьому: "Мені непросто про це говорити, проте я дбаю про тебе і вважаю, що це важливо".
- Зберігайте нейтральність: фраза на кшталт "Я не хочу тебе образити, але подбаймо один про одного" допоможе уникнути неправильних суджень із боку партнера. Зрештою, перевірка на ІПСШ — це звичайна медична процедура, яка є важливою для підтримки здоров’я.
- Діліться досвідом: "Я постійно проходжу тестування й таке прохання для мене звичне — я прошу всіх своїх партнерів зробити це".
- Говоріть про проблему ІПСШ. Поінформуйте партнера про поширеність інфекцій, що передаються статевим шляхом, покажіть, що це стосується не лише його/її, але і вас.
- Для того, щоб підтримати один одного, можна пройти тестування разом за спільною згодою. Якщо ваш партнер категорично відмовляється від тестування, — це привід замислитися та оцінити всі можливі ризики.
- Як обговорювати результати медичних досліджень?
- Результати тестів на ІПСШ оцінює лікар. Якщо дослідження показали наявність інфекції, потрібно розпочати лікування за призначенням та рекомендаціями спеціаліста.
- Дуже важливо розповісти про результат досліджень партнерові. Доречно також попередити й колишніх сексуальних партнерів, щоби вони могли перевіритися.
- Зберігайте спокій. У багатьох людей у світі в той чи інший період життя було діагностовано ІПСШ, багато з них успішно пройшли лікування. Це проблема зі здоров’ям, яку в більшості випадків можна розв’язати.
- Захистити здоров’я ваше та вашого партнера також може допомогти безпечний секс. Турбота про сексуальне здоров'я – запорука щасливого довголіття. Тож кохаймося безпечно.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД.
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