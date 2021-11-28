Кохаймося безпечно: ​​як запитати партнера про медобстеження на хвороби, що передаються статевим шляхом

Найкраще говорити з партнером про відповідне медобстеження до початку будь-яких статевих відносин.

Щороку в Україні реєструють майже 400 000 нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Щоб потурбуватися про власне здоров’я, варто запитати свого статевого партнера, чи проходив він/вона тестування на ІПСШ, і коли це було востаннє. Це запитання може здатися незручним, проте воно дуже важливе. Такі розмови є ознакою того, що ви піклуєтеся не лише про себе, а й про свого партнера.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.

Найкраще говорити з партнером про відповідне медобстеження до початку будь-яких статевих відносин, у тому числі й орального сексу. Пройти тестування перед близькістю є надзвичайно важливим кроком, і це — один із найкращих способів запобігти ІПСШ.

Як пройти медичне обстеження?

Якщо ви маєте бажання пройти тестування на ІПСШ, обговоріть це зі своїм сімейним лікарем. Він скерує вас до гінеколога/уролога, й за їхнім направленням ви зможете здати додаткові аналізи. Подібні дослідження треба проходити щонайменше раз на рік.

Мова йде про тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити B і С, які, до речі, можна безоплатно зробити в сімейного лікаря, центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом або в мобільній амбулаторії. Також рекомендуємо щороку проходити комплексну діагностику, зокрема на гонореї та хламідіоз.

Як попросити свого партнера пройти медичне обстеження?

Питання про проходження тестування на ІПСШ жодним чином не свідчить про вашу недовіру до свого партнера. Люди можуть бути носіями інфекції багато років і навіть не здогадуватися про це, адже можливий варіант коли інфекції не мають симптомів упродовж місяців і навіть років. Тому регулярне тестування має сенс елементарно з точки зору турботи про власне сексуальне здоров'я.

Будьте чесними: якщо вам ніяково, зізнайтеся в цьому: "Мені непросто про це говорити, проте я дбаю про тебе і вважаю, що це важливо". Зберігайте нейтральність: фраза на кшталт "Я не хочу тебе образити, але подбаймо один про одного" допоможе уникнути неправильних суджень із боку партнера. Зрештою, перевірка на ІПСШ — це звичайна медична процедура, яка є важливою для підтримки здоров’я. Діліться досвідом: "Я постійно проходжу тестування й таке прохання для мене звичне — я прошу всіх своїх партнерів зробити це". Говоріть про проблему ІПСШ. Поінформуйте партнера про поширеність інфекцій, що передаються статевим шляхом, покажіть, що це стосується не лише його/її, але і вас. Для того, щоб підтримати один одного, можна пройти тестування разом за спільною згодою. Якщо ваш партнер категорично відмовляється від тестування, — це привід замислитися та оцінити всі можливі ризики.

Як обговорювати результати медичних досліджень?

Результати тестів на ІПСШ оцінює лікар. Якщо дослідження показали наявність інфекції, потрібно розпочати лікування за призначенням та рекомендаціями спеціаліста. Дуже важливо розповісти про результат досліджень партнерові. Доречно також попередити й колишніх сексуальних партнерів, щоби вони могли перевіритися. Зберігайте спокій. У багатьох людей у світі в той чи інший період життя було діагностовано ІПСШ, багато з них успішно пройшли лікування. Це проблема зі здоров’ям, яку в більшості випадків можна розв’язати. Захистити здоров’я ваше та вашого партнера також може допомогти безпечний секс. Турбота про сексуальне здоров'я – запорука щасливого довголіття. Тож кохаймося безпечно.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в ООН висловили сподівання, що до 2030 року людству вдасться подолати СНІД.

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