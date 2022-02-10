"Кохайтеся, рівнянки, та не з москалями": "слуга" "оригінально" привітав з Днем закоханих

"Кохайтеся, рівнянки, та не з москалями": "слуга" "оригінально" привітав з Днем закоханих

Посередині білборда - зображений сам усміхнений політик.

Народний депутат від партії "Слуга народу", колишній заступник голови фракції у парламенті Дмитро Соломчук в "креативний" спосіб привітав рівнян з Днем святого Валентина.

Про це повідомляє рух "Чесно" на сторінці у Twitter, опублікувавши відповідне фото.

До 14 лютого народний депутат розмістив білборд з привітанням, на якому розмістив уривок з поеми Тараса Шевченка "Катерина" - "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями". Однак Соломчук переробив на свій манір: "Кохайтеся, рівнянки, та не з москалями". Посередині білборда - зображений сам усміхнений політик.

Такий креатив від народного депутата сподобався не всіх. Один з користувачів сатирично відповів народному депутату: "Любіться, панночки, та не зі слугами, бо ці слуги злі люди, горе буде з вами".

Що відомо про Соломчука

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” під номером 33 у списку як безпартійний. Певний час був заступником голови фракції від початку роботи Ради 9 скликанн, однак потім його звільнили від виконання обов'язків. Про причини та подробиці такого рішення колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не повідомив. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. Під час президентських виборів 2019 року очолював “Команду Зеленського” у Рівненській області.

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