Укрaїнa
1390
2 хв

Кого б українці обрали президентом просто сьогодні і як бачать завершення війни: нове опитування

Опитування показало високий рівень довіри українців до Залужного, Зеленського та Буданова та електоральні настрої.

Наталія Магдик
Соцопитування

Соцопитування / © ТСН

Опитування показало високий рівень довіри українців до військових і політичних лідерів та електоральні настрої на майбутніх виборах.

Про це йдеться у результатах опитування Rating group.

Дослідження Соціологічної групи «Рейтинг» за 21–23 серпня 2025 року показало настрої українців щодо можливих виборів. Опитування свідчить, що більшість громадян прагне стабільності, а ключовим фактором для підтримки політиків та партій є здатність гарантувати безпеку та фінансування армії.

На запитання про завершення війни 59% респондентів підтримали припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% — виступають за продовження війни до повернення Донбасу і Криму, а 13% — до кордонів станом на 23 лютого 2022 року. 82% вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% підтримують пошук компромісу із залученням інших країн, а 20% — прямі перемовини з Росією.

Щодо гарантій безпеки, 75% опитаних вважають, що припинення вогню можливе лише за умови міжнародних гарантій. Серед ключових гарантій українці називають фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), участь союзників у разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

Найважливішим для респондентів зараз є забезпечення фінансування української армії та постачання достатньої кількості зброї (58%), тоді як 31% вважають пріоритетним повернення територій. Більшість опитаних вважають, що боротьба ведеться за майбутнє дітей (60%) та свободу (44%).

Рівень довіри до військових та політичних лідерів: Валерій Залужний — 74%, Володимир Зеленський — 68%, Кирило Буданов — 59%.

Електоральні настрої показали, що у разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримали б Володимир Зеленський (35%) та Валерій Залужний (25%). На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (24%), друге місце — умовний Блок Зеленського (20%), далі йдуть Європейська Солідарність (7%), умовні Партія Буданова (6%) та Партія Азов (6%).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навесні у межах опитування українці розповіли, яким політикам довіряють найбільше. Серед них Зеленський, Олексій Арестович, Юрій Бойко, Віталій Кличко, Петро Порошенко, Сергій Притула, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Олексій Гончаренко та Євген Мураєв.

