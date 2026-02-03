Кого і як зачеплять зміни в сервісних центрах МВС: подробиці

Сервісний центр МВС / © hsc.gov.ua

В Україні від 3 лютого, змінився алгоритм отримання талонів до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ через термінали самообслуговування. Головне нововведення — це поява конкретики: тепер відвідувачі бачать точний час прийому ще на етапі вибору талона.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Якщо раніше алгоритм видачі талонів міг відрізнятися, то зараз під час реєстрації безпосередньо у сервісному центрі на екрані термінала відображаються доступні слоти з конкретним часом. Це дає можливість відвідувачам самостійно планувати свій день та обирати найзручнішу годину для отримання послуги.

Запис через термінал, як і раніше, здійснюється для отримання послуг «день у день».

Що ще змінилось

Зміни торкнулися і візуалізації черги. На інформаційних екранах у залах очікування відображатиметься розширена інформація:

поточна дата й час;

номери талонів відвідувачів;

номери робочих місць адміністраторів або працівників експертної служби.

Це дозволить уникнути плутанини та зробить процес очікування прозорішим.

Скільки талонів можна взяти

У МВС нагадали, що для запобігання спекуляціям із чергою діють суворі обмеження на кількість реєстрацій. Система автоматично генерує слоти залежно від кількості працюючих адміністраторів, а для користувачів встановлено такі ліміти:

Для фізичних осіб: сумарно не більше 4 записів упродовж місяця (ліміт спільний для термінала та онлайн Е-запису).

Для юридичних осіб: не більше 6 реєстрацій на день.

Варто зазначити, що онлайн-реєстрація через сайт («Е-запис») дозволяє планувати візит на 21 день наперед, тоді як термінал видає талони лише на поточний день.

У відомстві попередили, що наразі тривають комплексні організаційно-технічні доопрацювання системи, тому можливі подальші оновлення функціоналу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка відкриває можливість повністю цифрового оформлення європротоколу через застосунок «Дія». Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без паперових документів — просто на місці аварії.

Сервіс автоматично підтягуватиме дані з державних реєстрів про водійське посвідчення, техпаспорт і страховий поліс, що зменшить кількість помилок і відмов у страхових виплатах. Для оформлення достатньо буде зробити фото, узгодити обставини з іншим учасником ДТП та підписати європротокол через «Дія.Підпис». Статус розгляду справи водії зможуть відстежувати безпосередньо в застосунку.