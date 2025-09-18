ТСН у соціальних мережах

Кого можуть мобілізувати до 25 років: адвокати пояснили

Мобілізація в Україні: що потрібно знати про призов чоловіків до 25 років.

Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

В Україні зараз діє загальна мобілізація та воєнний стан, а мобілізаційний вік встановлено від 25 до 60 років. Однак багато хто цікавиться, чи можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25.

Про це пояснили у адвокатському об’єднанні «Бачинський та партнери».

Чоловіки віком від 16 до 25 років вважаються призовниками. Вони стоять на обліку, щоб у майбутньому бути призваними на строкову військову службу. Під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться. Це означає, що чоловіків 18-25 років не можуть мобілізувати, оскільки вони є призовниками, а не військовозобов’язаними.

Військовозобов’язаними чоловіки стають лише після досягнення 25 років або раніше, якщо вони закінчили військову кафедру і отримали офіцерське звання.

Отже, мобілізувати чоловіків віком 18-25 років можуть лише в таких випадках:

  • якщо вони перебувають у запасі;

  • якщо вони закінчили військову кафедру.

Після 25 років чоловік зобов’язаний стати на військовий облік як військовозобов’язаний. Для цього він має замінити своє посвідчення про приписку на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації лише за законними причинами. Якщо громадянин змінює місце роботи або підстави для відстрочки перестають існувати, військові органи мають право скасувати її у максимально короткі строки.

В умовах мобілізації в Україні частина військовозобов’язаних громадян може бути оголошена в розшук. Експерти розповіли, що означає цей статус, чому він з’являється та як діяти в такій ситуації, щоб уникнути адміністративної відповідальності та інших проблем.

Також в Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років підписувати контракт на військову службу. Відповідний закон №4467-IX уже ухвалений парламентом і набув чинності. Це означає, що українці старшого віку, які відчувають сили й бажання, тепер можуть долучитися до Збройних сил України.

