Кого можуть мобілізувати до 25 років: адвокати пояснили

В Україні зараз діє загальна мобілізація та воєнний стан, а мобілізаційний вік встановлено від 25 до 60 років. Однак багато хто цікавиться, чи можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25.

Про це пояснили у адвокатському об’єднанні «Бачинський та партнери».

Чоловіки віком від 16 до 25 років вважаються призовниками. Вони стоять на обліку, щоб у майбутньому бути призваними на строкову військову службу. Під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться. Це означає, що чоловіків 18-25 років не можуть мобілізувати, оскільки вони є призовниками, а не військовозобов’язаними.

Військовозобов’язаними чоловіки стають лише після досягнення 25 років або раніше, якщо вони закінчили військову кафедру і отримали офіцерське звання.

Отже, мобілізувати чоловіків віком 18-25 років можуть лише в таких випадках:

якщо вони перебувають у запасі;

якщо вони закінчили військову кафедру.

Після 25 років чоловік зобов’язаний стати на військовий облік як військовозобов’язаний. Для цього він має замінити своє посвідчення про приписку на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації лише за законними причинами. Якщо громадянин змінює місце роботи або підстави для відстрочки перестають існувати, військові органи мають право скасувати її у максимально короткі строки.

