Кого насамперед потрібно мобілізувати: гучна заява командувача Нацгвардії

Для стабілізації фронту та перемоги Україні необхідна безперервна мобілізація, а громадянам без стабільного заробітку варто розглядати службу в армії як пріоритет.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю виданню LB.ua.

Пріоритети мобілізації та рекрутингу

За словами командувача, на сьогодні 70% особового складу Нацгвардії поповнюється саме через мобілізацію, тоді як на рекрутинг припадає лише 20–30%. Півненко підкреслив, що армія може забезпечити роботою людей, які мають фінансові труднощі.

«Якщо у тебе є проблеми з грошима, якщо у тебе немає стабільної роботи, то ти маєш першим йти у військо, бо це в твоїх інтересах. У нас є багато тилових частин, багато роботи загалом. Машини ремонтувати треба, годувати інших треба, лікувати… Це все робота, яку треба виконувати», — наголосив очільник НГУ.

Причини СЗЧ та роль страху

Командувач пояснив, що основною причиною самовільного залишення частин (СЗЧ) є страх перед невідомим, який часто виникає під час перекидання тилових підрозділів на передову.

«Люди бояться того, чого не бачили, й думають, що це „квиток в один кінець“. Є люди, які боялися, але потрапляють у навчальні центри, знаходять собі друзів і нормально служать. Є й такі, що не можуть воювати, бо дуже бояться. Їх потрібно навчати переступати через свій страх, долати його — і тоді все буде нормально», — зазначив Олександр Півненко.

Він також додав, що страх зазвичай зникає після першого бойового досвіду, але процесу заважають новини про можливі швидкі перемовини, через які люди не бачать сенсу йти на службу.

Повідомляється, що попри проблему СЗЧ у частинах, рівень втеч із навчальних центрів залишається низьким. За даними командувача, цей показник становить близько 3%. Олександр Півненко запевнив, що в армії знайдеться місце для кожного, де людина зможе приносити максимум користі, незалежно від того, чи це бойова посада, чи робота в тилу.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, у травні 2026 року чоловіки з інвалідністю можуть втратити відстрочку та бути мобілізованими в разі несвоєчасного оновлення даних у «Резерв+», визнання придатними на перекомісії або за власним бажанням.

Також в Україні стаються випадки, коли громадян після візиту до ТЦК знову виявляють у базах розшуку під час поліцейських перевірок. Це може бути пов’язано з несвоєчасним внесенням даних, незавершеним оформленням документів або повторною повісткою.

Раніше ми писали, як може змінитися мобілізація від 1 травня, що варто пам’ятати військовозобов’язаним та кого можуть призвати першочергово.

