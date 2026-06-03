Кого не замінять технології: топ-3 професій майбутнього на ринку праці України

Фахівці з біотехнологій та архітектури процесів будуть найціннішими в Україні / © Pexels

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Стрімкий розвиток інновацій і природне старіння населення кардинально змінюють глобальний ринок праці та змушують суспільство шукати зовсім нові професійні підходи. Вже найближчим часом найвищу цінність серед роботодавців отримають фахівці, які здатні подолати людський опір технологіям, а також архітектори робочих процесів і біотехнологи.

Про ці трансформації розповіла керівниця People Advisory Services компанії EY Ukraine Ольга Горбановська під час заходу «Людський капітал: основа економічного відновлення України», повідомляє УНІАН.

Синтез людини та новітніх технологій

Найзатребуванішими на майбутньому ринку праці стануть фахівці, які здатні ефективно об’єднати людські навички з сучасними технологіями та навчити працівників взаємодіяти з інноваціями. Головною перепоною для швидкого розвитку сьогодні є не стільки дефіцит цифрових інструментів, скільки природний опір змінам, який закладений у самій людській нейрофізіології.

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«Це інерція людей щодо опановування нових технологій. І хоча інтуїтивно хочеться рухатися туди швидше, цей опір не дає людям здійснювати цей рух. Тому професії, які дозволять швидше вчити та зменшувати опір людей новим технологіям, будуть номером один», — пояснила Горбановська.

Архітектура робочих процесів та біотехнології

Другу позицію в рейтингу найперспективніших напрямків посідають архітектори робочого середовища, які будують операційну модель бізнесу безпосередньо навколо досвіду людини. Фахівчиня наголошує, що цей напрямок охоплює проєктування робочих місць, процесів і технологічних платформ, які дозволяють гармонійно поєднати стратегію компанії з реальними потребами співробітників.

Третьою ключовою галуззю експертка називає біотехнології, постійний розвиток яких є критично необхідним через загальне старіння населення як у світі, так і в Україні.

«Зараз медицина й технологія рухаються дуже швидко вперед. Ми бачимо, як важливо встигати за цими новинками, щоб просто продовжити активність, зокрема економічну активність людей, за рахунок нових медичних технологій», — підсумувала Ольга фахівчиня.

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Нагадаємо, зараз найбільшу нестачу роботодавці в Україні відчувають серед спеціалістів і фахівців з вищою освітою. За прогнозами експертів, після закінчення війни ситуація кардинально не зміниться.

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