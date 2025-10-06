- Дата публікації
Кого шукають на 200 000 гривень: опубліковано ТОП-10 вакансій у Нацгвардії
В Україні розвивають механізм добровільного рекрутингу. Завдяки йому можна не чекати на повістку від ТЦК, а гарантовано обрати місце у війську самостійно.
Опубліковано Топ-10 вакансій в Національній гвардії України із зарплатою у 200 тисяч гривень.
Вакансії оприлюднив сайт robota.ua.
ТОП-10 вакансій у Нацгвардії
Backend Developer (PHP/Laravel), розробник систем цифрової логістики, бригада «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 75 000 гривень
Начальник складу РХБЗ, бригада «Любарт» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 125 000 гривень
Офіцер/штаб-сержант першої категорії групи обліку та звітності, 1-й корпус «Азов» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 75 000 гривень
Product Owner, бригада «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 30 000 гривень
Зовнішній пілот, оператор безпілотних літальних апаратів, бригада «Рубіж» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 200 000 гривень
Support, Training, Improvement Analyst систем логістики корпусу, бригада «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 75 000 гривень
Оператор систем РЕБ, бригада «Рубіж» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 200 000 гривень
Бухгалтер облікової групи, 2-й корпус «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 127 000 гривень
Офіцер оперативного відділення, бригада «Любарт» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 125 000 гривень
Backend розробник, 1-й корпус «Азов» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 125 000 гривень
Раніше ми писали про топ-10 вакансій у Сухопутних військах.