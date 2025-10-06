ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
22
Кого шукають на 200 000 гривень: опубліковано ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

В Україні розвивають механізм добровільного рекрутингу. Завдяки йому можна не чекати на повістку від ТЦК, а гарантовано обрати місце у війську самостійно.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Нацгвардія

Нацгвардія / © Судово-юридична газета

Опубліковано Топ-10 вакансій в Національній гвардії України із зарплатою у 200 тисяч гривень.

Вакансії оприлюднив сайт robota.ua.

ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

Backend Developer (PHP/Laravel), розробник систем цифрової логістики, бригада «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 75 000 гривень

Начальник складу РХБЗ, бригада «Любарт» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 125 000 гривень

Офіцер/штаб-сержант першої категорії групи обліку та звітності, 1-й корпус «Азов» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 75 000 гривень

Product Owner, бригада «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 30 000 гривень

Зовнішній пілот, оператор безпілотних літальних апаратів, бригада «Рубіж» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 200 000 гривень

Support, Training, Improvement Analyst систем логістики корпусу, бригада «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 75 000 гривень

Оператор систем РЕБ, бригада «Рубіж» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 200 000 гривень

Бухгалтер облікової групи, 2-й корпус «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 127 000 гривень

Офіцер оперативного відділення, бригада «Любарт» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 125 000 гривень

Backend розробник, 1-й корпус «Азов» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 — 125 000 гривень

Раніше ми писали про топ-10 вакансій у Сухопутних військах.

