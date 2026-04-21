Прикордонники перевіряють не лише документи, а й дані з реєстрів / © ТСН.ua

В Україні під час воєнного стану немає загальної заборони на виїзд жінок за кордон. Водночас низка категорій українок усе ж підпадає під обмеження, передусім через посади або роботу в державному секторі.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна адвокат АБ «Романа Сацика» Ярослав Хлівний.

Йдеться не про військовозобов’язаність як таку, а про доступ до державних функцій або критично важливих сфер.

Хто з жінок може отримати відмову у виїзді за кордон

Обмеження стосуються насамперед жінок, які займають керівні або відповідальні посади в державних органах. Без спеціальних дозволів кордон можуть не перетнути:

членкині уряду, заступниці міністрів та керівниці центральних органів влади;

представниці Офісу президента та апарату Верховної Ради;

народні депутатки та депутатки місцевих рад;

судді, зокрема Конституційного Суду;

працівниці правоохоронних органів, прокуратури, СБУ;

керівниці державних підприємств і структурних підрозділів;

посадовиці місцевих адміністрацій.

Також обмеження можуть стосуватися жінок, які працюють у структурах, де держава має контрольний пакет.

Водночас навіть для цих категорій можливий виїзд, наприклад, у службове відрядження, у відпустку (за наявності підтверджуючих документів) або для супроводу осіб, які потребують догляду.

Як прикордонники дізнаються про статус

Попри те, що під час перетину кордону перевіряють лише паспорт, інформація про особу доступна прикордонникам через електронну систему «Аркан».

Вона інтегрована з державними реєстрами, тому статус, посада чи обмеження перевіряються автоматично під час контролю.

Чи стосуються обмеження жінок-медиків

Окремо юрист наголошує, що для жінок, які працюють у медицині, спеціальних заборон на виїзд немає.

Попри військовий облік, вимоги пред’являти військовий квиток або застосунок «Резерв+» на кордоні не передбачені законодавством.

Виїзд жінок з України — що ще змінюється

Додатково українцям варто враховувати нові правила перетину кордону з ЄС. Із квітня 2026 року в Європі запрацювала система EES — автоматизований облік в’їзду та виїзду, яка змінює процедури контролю для громадян третіх країн.