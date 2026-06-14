Кого зі студентів можуть відрахувати через мобілізацію: що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні посилили перевірки студентів, які користуються правом на відстрочку від мобілізації. Особливу увагу приділяють чоловікам віком від 25 років, кількість яких у закладах освіти різко зросла після початку повномасштабної війни.

Якщо студент фактично не навчається, не відвідує заняття або не складає сесію, це може стати підставою для відрахування і, як наслідок, втрати відстрочки.

Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

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Чому почали перевіряти студентів

За словами посадовця, після 2022 року в Україні суттєво збільшилася кількість чоловіків старших за 25 років, які вступили до коледжів, університетів, аспірантури та докторантури.

До початку повномасштабної війни таких студентів у середньому було близько 30 тисяч. Однак станом на 1 травня цього року їхня кількість зросла до 230 тисяч.

Саме через таке різке збільшення студентів почали проводити перевірки, аби з’ясувати, чи справді люди навчаються та законно отримали статус студента.

Кого можуть відрахувати

Під час перевірок у навчальних закладах виявляють різні порушення. Зокрема, йдеться про проблеми під час зарахування, недоліки в організації навчального процесу, а також систематичне невідвідування занять.

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За словами Руслана Гурака, законними підставами для відрахування можуть бути:

регулярна відсутність на заняттях;

нескладання сесії;

порушення під час вступу або зарахування.

Саме після відрахування студент може втратити право на відстрочку від мобілізації.

Скільки студентів уже відрахували

Лише торік за результатами перевірок із навчальних закладів відрахували майже 30 тисяч студентів.

Водночас перевірки тривають і цього року, однак точну кількість відрахованих поки що не називають. Остаточні цифри, за словами посадовця, будуть відомі після завершення літньої сесії.

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Чи всіх студентів старших за 25 років перевіряють через мобілізацію

У Державній службі якості освіти наголошують, що не всі чоловіки віком понад 25 років вступають до вишів або коледжів для уникнення мобілізації.

Мета перевірок — встановити, чи людина дійсно навчається, відвідує заняття та законно отримала статус студента.

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