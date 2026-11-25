Уряд продовжив бізнесу термін для облаштування укриттів: коли запрацюють нові правила

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Кабінет міністрів подовжив до 4 червня 2027 року перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог із захисту працівників і відвідувачів під час «жовтого» рівня повітряної загрози. Це дозволить підприємствам, які ще не мають доступу до укриттів, легально продовжувати роботу.

Про рішення повідомили в Міністерстві економіки.

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Згідно з рішенням уряду, підприємства зможуть продовжувати роботу без облаштованих укриттів до 4 червня 2027 року включно. Однак для цього необхідно погодити такий режим роботи з працівниками й запровадити організаційні заходи безпеки.

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«Уряд зацікавлений у тому, щоб підприємства продовжували працювати, а люди зберігали робочі місця. Саме тому робимо вимоги більш гнучкими, враховуючи реальні можливості підприємців», — пояснили в Мінекономіки.

Водночас у міністерстві закликали бізнес все ж облаштовувати укриття, підкресливши, що безпека людей залишається пріоритетом.

Нові правила від 5 червня 2027 року

Після завершення перехідного періоду запрацює диференційований підхід — вимоги залежатимуть від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об’єкті:

до 20 осіб включно — обов’язкове укриття не потрібне, але мають бути оповіщення, інформування про найближчі доступні сховища, погодження з персоналом та організаційні заходи безпеки;

від 21 до 99 осіб — потрібен доступ до укриття, безпечного простору або, за визначених умов, найбільш захищеного внутрішнього приміщення;

100 і більше осіб — обов’язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.

Окремі винятки передбачили для підприємств, які об’єктивно не мають змоги облаштувати чи забезпечити доступ до сховища, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності — за умови дотримання встановлених правил безпеки.

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У Мінекономіки зазначили, що до того часу триватимуть консультації з народними депутатами та представниками бізнесу. Їхня мета — напрацювати довгострокове рішення, яке дозволить поєднати безпеку працівників і відвідувачів із можливістю стабільної роботи підприємств.

Раніше Верховна Рада виступила проти чинних обмежень на роботу бізнесу під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні змінили правила під час повітряних атак. Тривоги розділили на жовті та червоні.

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