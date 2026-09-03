"Кока-кола" стала ворогом РФ: Зеленський розповів про удар по американському заводу на Київщині

Удар по заводу "Кока-Кола" на Київщині / © скриншот з відео

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія 3 вересня завдала удару дроном по заводу американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. Глава держави наголосив, що атака є проявом російського терору, спрямованого проти цивільного населення, української економіки та американського бізнесу, який працює в Україні.

Про це Володимир Зеленський говорив у вечірньому зверненні 3 вересня.

Реклама

«Російські плани по застосуванню зброї направлені саме на терор проти людей і життя. Це спроби виснажити цивільне життя, ударити по економіці», — сказав президент.

Реклама

Він окремо звернув увагу на те, що серед цілей російської атаки опинилося підприємство американської Coca-Cola, назвавши це «чітким російським сигналом Америці».

«Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу „Кока-коли“, вже „Кока-кола“ в них такий ворог, що вони його спалюють своїми „шахедами“. Чіткий російський сигнал Америці — росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство», — заявив президент.

За словами Зеленського, російські удари мають на меті не лише завдавати безпосередньої шкоди людям, а й виснажувати цивільне життя та бити по економічній активності України.

Удар по великому підприємству американської компанії, на його думку, демонструє масштаб російського терору та його вплив не лише на українські компанії, а й на іноземний бізнес.

Реклама

Підприємство Beverages Ukraine розташоване у Великій Димерці Броварського району Київської області та є одним із найбільших виробничих майданчиків Coca-Cola в Європі. На заводі виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes і Fuze Tea, а також соки Rich та енергетичні напої Burn.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій підтвердили «Суспільному», що російські війська атакували завод Coca-Cola у Броварському районі Київщини. Унаслідок удару пошкоджені складські приміщення підприємства. Інформацію про можливих постраждалих наразі з’ясовують.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький закликав українців мати вдома запас продуктів щонайменше на тиждень на тлі російських ударів по продовольчій інфраструктурі.

Новини партнерів