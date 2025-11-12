Корупція в "Енергоатомі": що відомо про нічні візити Гринчук до Галущенка

Міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук / © Telegram-канал Ярослава Железняка

У резонансній справі щодо схеми «відкатів» в «Енергоатомі» в центрі уваги опинилися чиновники найвищого рівня — міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

Підозри щодо їхньої причетності до тіньових схем уже призвели до вимог про відставку з боку Верховної Ради та відсторонення Кабміном.

Однак 12 листопада у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) з’явилися неочікувані деталі щодо візитів Гринчук до Галущенка.

Причетність Галущенка та Гринчук до корупційного скандалу

У листопаді 2025 року в Україні спалахнув масштабний корупційний скандал у сфері енергетики. Про злочинну схему з систематичним отриманням «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром 10–15% вартості контрактів повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові й фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб із кодовими іменами.

Зокрема, йдеться про кількох чиновників, серед яких, ймовірно, є міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко, у якого НАБУ провело обшуки 10 листопада.

Герман Галущенко / © скриншот з відео

Підозри щодо Галущенка посилилися після оприлюднення «плівок Міндіча», де він фігурує як ймовірний «Професор» і має зв’язки з російським агентом Андрієм Деркачем.

Водночас нардеп Ярослав Железняк припустив, що гроші могли передаватися міністерці Світлані Гринчук, яка своєю чергою заявила про повну співпрацю Міненерго зі слідчими НАБУ щодо корупції в «Енергоатомі».

Нічні візити Гринчук до Галущенка

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Світлана Гринчук начебто неодноразово ночувала у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка.

Зокрема, як зазначалося у залі суду, це відбувалося у ніч проти 24 липня, знову вона користувалася його квартирою 28 липня, а також провела там ніч проти 13 серпня.

Обоє посадовців є розлученими (Галущенко має трьох дітей від попереднього шлюбу, Гринчук має доньку — Ред.), на той момент були на різних міністерських посадах.

Про нові деталі справи повідомив у соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

«Напевно, результати голосування за законопроєкт про ліквідацію НАБУ обговорювали», — написав Железняк, зазначивши, що ситуація є «смішною і сумною водночас».

Реакція Гринчук на закиди

Сама ж посадовця повідомила журналістам Слідство.info. що «нічого про це не чула». Після цього вона кинула слухавку і припинила відповідати на дзвінки.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук / © Facebook

Раніше на брифінгу в Києві міністерка енергетики вже коментувала всю справу та свою причетність до неї.

Зокрема, вона заявляла, що не розуміє суті претензій і не збирається реагувати на зареєстровану постанову про своє звільнення. Гринчук підкреслила, що не хоче коментувати «домисли, які публікуються, та заяви, які робляться», передає BBC.

Також під час спеціального брифінгу, який відбувся у Києві, посадовиця наголосила, що всі особи, «якщо такі будуть встановлені і якщо буде доведена вина, мають бути притягнуті до відповідальності».

Відставка Гринчук і відсторонення Галущенка

Кабінет міністрів 12 листопада відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватися у юридичній площині», — заявив президент.

Водночас глава держави анонсував санкції РНБО щодо фігурантів плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Після цього Світлана Гринчук подала заяву про звільнення.

«Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила впродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи з головного спеціаліста», — написала Гринчук на своїй сторінці у Facebook.

Допис Світлани Гринчук у Facebook / © Скріншот

Також вона додала, що під час її роботи не було жодних порушень законодавства, та підтвердила, що таких «фактів не може існувати в принципі». За її словами, будь-які спекуляції на цю тему недоречні.

«Усьому має бути межа. Зрештою, час усе розставить на свої місця», — підсумувала вона.

Своєю чергою премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад Галущенка та Гринчук.

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», — наголосила Свириденко.

Варто зауважити, що Верховна Рада розгляне постанову щодо звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка у вівторок, 18 листопада.

