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Коктейлі з шампанським на Новий рік-2022: 5 рецептів смачних напоїв

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Коктейлі з шампанським на Новий рік-2022: 5 рецептів смачних напоїв

Шампанське - напій, без якого не минає новорічне застілля.

Традиційним напоєм новорічної ночі є шампанське. Ігристе дуже легке і приємне на смак. Крім того, за його допомогою можна приготувати чимало різних коктейлів. Вони по-новому відкриють розкішний смак напою. 

ТСН.ua пропонує п'ять варіанти смачних коктейлів на основі шампанського.

Приготування коктейлів

Під час приготування коктейлів, у основі яких шампанське, важливо, аби напій був холодним. Рекомендована температура 10-12 градусів. Шампанське в коктейлях не можна струшувати, бо воно сильно піниться. Найкраше його перемішати ложкою. 

Подавати такі коктейлі рекомендується у великих високих келихах на тонких ніжках або спеціальних келихах для таких напоїв. Їх можна прикрасити яскравим фруктом чи ягодою. Матимуть гарний вигляд на келиху чи в коктейлі малина, полуниця, вишня, цитрусові, персики, хурма.

Martini Royale

Освіжальний коктейль, у якому гармонійно поєднуються шампанське і мартіні.

Інгредієнти: 

  • білий вермут - 75 мл
  • шампанське - 75 мл
  • сік лимона - 20 мл
  • м'ята - кілька листочків
  • лід в кубиках 

Приготування:

Келих для напою наповнюємо льодом. Додаємо у нього шампанське, а потім - вермут і сік лимона. Розмішуємо коктейль ложкою. Прикрашаємо м'ятою.

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Death in the Afternoon

Напій характерний своїм післясмаком.

Інгредієнти: 

  • абсент - 40 мл
  • сухе шампанське - 100 мл
  • цукровий сироп - 7-10 мл

Приготування:

В охолоджений келих для ігристого вина спочатку наливає абсент, потім додаємо холодне ігристе і цукровий сиом. Ус перемішуємо. 

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"Північне сяйво"

У коктейлі нармонійно поєднуються шампанське і горілка - традиційні новорічні напої українців.

Інгредієнти:

  • шампанське (солодке або напівсолодке) - 100 мл
  • горілка - 50 мл
  • лимонний сік - 50 мл
  • цукор - 1 столова ложка
  • лід в кубиках 

Приготування:

У шейкері змішуємо горілку, цукор і лимонний сік. Келих наповнюємо льодом і переливаємо туди суміш. Додаємо шампанське і ретельно перемішуємо. 

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Belini

Коктейль позиціонують як слабоалкогольний.

Інгредієнти: 

  • персики (персикове пюре) - 3-5 штук
  • Prosecco - 300 мл
  • лід

Приготування:

Очищаємо від шкірки фрукти і робиом з них пюре. У шейкері змішуємо фруктову масу, лід і частину шампанського. Проціджуємо коктейль у келихи, залишаючи лід у шейкері. Додаємо до келиха залишки ігристого. 

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‎Aperol Spritz

Один із класичних коктейлів на основі шампанського, у якому гармонійно поєднуються фрукти і цитрусові.

Інгредієнти: 

  • Prosecco чи інше сухе шампанське - 60 мл
  • "Апероль" - 40 мл
  • Sprite - 20 мл
  • один апельсин чи червоний грейпфрут
  • лід в кубиках 

Приготування:

У келих кладемо лід і наливаємо шампаньске. Додаємо "Апероль" і газовану воду. Келих прикрашають шматком апельсина. 

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Новорічне застілля прекрасно доповнять коктейлі на основі традиційного для цієї ночі напою - шампанського. Вони стануть гарним доповненням до салатів, закусок та гарячих страв, а ще - зможуть вберегти від похмілля. Втім, якщо ви вирішили не закінчити на коктейлях, то саме після них можна перейти до мічніших напоїв. 

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