Коктейлі з шампанським на Новий рік-2022: 5 рецептів смачних напоїв

Шампанське - напій, без якого не минає новорічне застілля.

Традиційним напоєм новорічної ночі є шампанське. Ігристе дуже легке і приємне на смак. Крім того, за його допомогою можна приготувати чимало різних коктейлів. Вони по-новому відкриють розкішний смак напою.

ТСН.ua пропонує п'ять варіанти смачних коктейлів на основі шампанського.

Приготування коктейлів

Під час приготування коктейлів, у основі яких шампанське, важливо, аби напій був холодним. Рекомендована температура 10-12 градусів. Шампанське в коктейлях не можна струшувати, бо воно сильно піниться. Найкраше його перемішати ложкою.

Подавати такі коктейлі рекомендується у великих високих келихах на тонких ніжках або спеціальних келихах для таких напоїв. Їх можна прикрасити яскравим фруктом чи ягодою. Матимуть гарний вигляд на келиху чи в коктейлі малина, полуниця, вишня, цитрусові, персики, хурма.

Martini Royale

Освіжальний коктейль, у якому гармонійно поєднуються шампанське і мартіні.

Інгредієнти:

білий вермут - 75 мл

шампанське - 75 мл

сік лимона - 20 мл

м'ята - кілька листочків

лід в кубиках

Приготування:

Келих для напою наповнюємо льодом. Додаємо у нього шампанське, а потім - вермут і сік лимона. Розмішуємо коктейль ложкою. Прикрашаємо м'ятою.

Фото з відкритих джерел

Death in the Afternoon

Напій характерний своїм післясмаком.

Інгредієнти:

абсент - 40 мл

сухе шампанське - 100 мл

цукровий сироп - 7-10 мл

Приготування:

В охолоджений келих для ігристого вина спочатку наливає абсент, потім додаємо холодне ігристе і цукровий сиом. Ус перемішуємо.

"Північне сяйво"

У коктейлі нармонійно поєднуються шампанське і горілка - традиційні новорічні напої українців.

Інгредієнти:

шампанське (солодке або напівсолодке) - 100 мл

горілка - 50 мл

лимонний сік - 50 мл

цукор - 1 столова ложка

лід в кубиках

Приготування:

У шейкері змішуємо горілку, цукор і лимонний сік. Келих наповнюємо льодом і переливаємо туди суміш. Додаємо шампанське і ретельно перемішуємо.

Belini

Коктейль позиціонують як слабоалкогольний.

Інгредієнти:

персики (персикове пюре) - 3-5 штук

Prosecco - 300 мл

лід

Приготування:

Очищаємо від шкірки фрукти і робиом з них пюре. У шейкері змішуємо фруктову масу, лід і частину шампанського. Проціджуємо коктейль у келихи, залишаючи лід у шейкері. Додаємо до келиха залишки ігристого.

‎Aperol Spritz

Один із класичних коктейлів на основі шампанського, у якому гармонійно поєднуються фрукти і цитрусові.

Інгредієнти:

Prosecco чи інше сухе шампанське - 60 мл

"Апероль" - 40 мл

Sprite - 20 мл

один апельсин чи червоний грейпфрут

лід в кубиках

Приготування:

У келих кладемо лід і наливаємо шампаньске. Додаємо "Апероль" і газовану воду. Келих прикрашають шматком апельсина.

Новорічне застілля прекрасно доповнять коктейлі на основі традиційного для цієї ночі напою - шампанського. Вони стануть гарним доповненням до салатів, закусок та гарячих страв, а ще - зможуть вберегти від похмілля. Втім, якщо ви вирішили не закінчити на коктейлях, то саме після них можна перейти до мічніших напоїв.

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