Коктейлі з шампанським на Новий рік-2022: 5 рецептів смачних напоїв

Шампанське - напій, без якого не минає новорічне застілля.
Традиційним напоєм новорічної ночі є шампанське. Ігристе дуже легке і приємне на смак. Крім того, за його допомогою можна приготувати чимало різних коктейлів. Вони по-новому відкриють розкішний смак напою.
ТСН.ua пропонує п'ять варіанти смачних коктейлів на основі шампанського.
Приготування коктейлів
Під час приготування коктейлів, у основі яких шампанське, важливо, аби напій був холодним. Рекомендована температура 10-12 градусів. Шампанське в коктейлях не можна струшувати, бо воно сильно піниться. Найкраше його перемішати ложкою.
Подавати такі коктейлі рекомендується у великих високих келихах на тонких ніжках або спеціальних келихах для таких напоїв. Їх можна прикрасити яскравим фруктом чи ягодою. Матимуть гарний вигляд на келиху чи в коктейлі малина, полуниця, вишня, цитрусові, персики, хурма.
Martini Royale
Освіжальний коктейль, у якому гармонійно поєднуються шампанське і мартіні.
Інгредієнти:
- білий вермут - 75 мл
- шампанське - 75 мл
- сік лимона - 20 мл
- м'ята - кілька листочків
- лід в кубиках
Приготування:
Келих для напою наповнюємо льодом. Додаємо у нього шампанське, а потім - вермут і сік лимона. Розмішуємо коктейль ложкою. Прикрашаємо м'ятою.
Death in the Afternoon
Напій характерний своїм післясмаком.
Інгредієнти:
- абсент - 40 мл
- сухе шампанське - 100 мл
- цукровий сироп - 7-10 мл
Приготування:
В охолоджений келих для ігристого вина спочатку наливає абсент, потім додаємо холодне ігристе і цукровий сиом. Ус перемішуємо.
"Північне сяйво"
У коктейлі нармонійно поєднуються шампанське і горілка - традиційні новорічні напої українців.
Інгредієнти:
- шампанське (солодке або напівсолодке) - 100 мл
- горілка - 50 мл
- лимонний сік - 50 мл
- цукор - 1 столова ложка
- лід в кубиках
Приготування:
У шейкері змішуємо горілку, цукор і лимонний сік. Келих наповнюємо льодом і переливаємо туди суміш. Додаємо шампанське і ретельно перемішуємо.
Belini
Коктейль позиціонують як слабоалкогольний.
Інгредієнти:
- персики (персикове пюре) - 3-5 штук
- Prosecco - 300 мл
- лід
Приготування:
Очищаємо від шкірки фрукти і робиом з них пюре. У шейкері змішуємо фруктову масу, лід і частину шампанського. Проціджуємо коктейль у келихи, залишаючи лід у шейкері. Додаємо до келиха залишки ігристого.
Aperol Spritz
Один із класичних коктейлів на основі шампанського, у якому гармонійно поєднуються фрукти і цитрусові.
Інгредієнти:
- Prosecco чи інше сухе шампанське - 60 мл
- "Апероль" - 40 мл
- Sprite - 20 мл
- один апельсин чи червоний грейпфрут
- лід в кубиках
Приготування:
У келих кладемо лід і наливаємо шампаньске. Додаємо "Апероль" і газовану воду. Келих прикрашають шматком апельсина.
Новорічне застілля прекрасно доповнять коктейлі на основі традиційного для цієї ночі напою - шампанського. Вони стануть гарним доповненням до салатів, закусок та гарячих страв, а ще - зможуть вберегти від похмілля. Втім, якщо ви вирішили не закінчити на коктейлях, то саме після них можна перейти до мічніших напоїв.
Читайте також:
- Що пити на Новий рік-2022: головні напої святкового столу
- Як правильно пити текілу: ритуали запальної новорічної вечірки
- З чим п'ют шампанське: варіанти закусок для Нового року
- Як пити віскі: правила новорічного джентльменського клубу
- Як пити коньяк: вишуканість у новорічному келиху
- Як правильно пити горілку: традиційний напій на новорічному столі