Коли буде життя без графіків: експерт шокував прогнозом на найближчі роки
За слоам експерта, в Україні світло вимикатимуть навіть після припинення обстрілів.
Навіть у разі припинення обстрілів українцям потрібно готуватися, що відключення світла триватимуть, ймовірно, ще кілька років.
Таку думку висловив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в інтерв’ю «Телеграфу».
Експерт наголосив, що послаблення графіків залежить «від фактора „Путін“, який непрогнозований.
«Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м’якші графіки, якщо не буде обстрілів», — зазначив аналітик.
Ігнатьєв прогнозує, що принаймні до літа графіки відключень триватимуть.
«Але все одно до літа ми маємо готуватися до графіків, оскільки по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно виходитимуть у планові ремонти», — попереджає енергетичний експерт.
Коли чекати на припинення графіків відключень
Життя без відключень світла Ігнатьєв називає «віддаленою перспективою». Він закликає готуватися, що найближчі три-п’ять років українці будуть жити в країні генераторів. Адже, щоб відбудувати зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру, потрібне час.
«Це не будується за один рік — це перспектива трьох-п’яти років, щоб подолати дефіцит потужностей», — сказав експерт.
