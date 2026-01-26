Коли буде життя без графіків: експерт шокував прогнозом на найближчі роки

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснив, чому українцям варто готуватися, що відключення - це надовго

Реклама

Навіть у разі припинення обстрілів українцям потрібно готуватися, що відключення світла триватимуть, ймовірно, ще кілька років.

Таку думку висловив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в інтерв’ю «Телеграфу».

Експерт наголосив, що послаблення графіків залежить «від фактора „Путін“, який непрогнозований.

Реклама

«Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м’якші графіки, якщо не буде обстрілів», — зазначив аналітик.

Ігнатьєв прогнозує, що принаймні до літа графіки відключень триватимуть.

«Але все одно до літа ми маємо готуватися до графіків, оскільки по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно виходитимуть у планові ремонти», — попереджає енергетичний експерт.

Коли чекати на припинення графіків відключень

Життя без відключень світла Ігнатьєв називає «віддаленою перспективою». Він закликає готуватися, що найближчі три-п’ять років українці будуть жити в країні генераторів. Адже, щоб відбудувати зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру, потрібне час.

Реклама

«Це не будується за один рік — це перспектива трьох-п’яти років, щоб подолати дефіцит потужностей», — сказав експерт.

Раніше ми писали, чи «відступлять» за морозами графіки відключень електрики.