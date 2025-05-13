Колцентр надурив європейців на мільйони: на Закарпатті викрили шахраїв (фото)

На Закарпатті викрили колцентр Фото: скрин відео Policie ČR і СБУ

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На Закарпатті викрили колцентр, співробітники якого виманювали гроші у громадян Чехії та інших європейців у межах схеми з фальшивими пропозиціями інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба чеської поліції, а також СБУ.

Як зазначено в повідомленні, чеські правоохоронні органи співпрацювали зі Службою безпеки України. Разом вони припинили діяльність шахрайського угруповання.

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Фото: Чеська поліція

Було здійснено міжнародну спецоперацію із припинення діяльності шахраїв.

Загалом затримали 70 підозрюваних, серед яких четверо осіб, котрих вважають керівниками групи. Вилучили сотні одиниць комунікаційного обладнання і комп’ютерів.

Затримання, здійснені у період від 29 квітня до 2 травня в Україні, стали результатом піврічного розслідування за участі правоохоронних структур Чехії та України і підтримки Євроюсту.

Що відомо про фейкову пропозицію колцентру

Зловмисники створили фейкові «інвестиційні платформи», що на перший погляд не викликали великих сумнівів, та за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Процедура передбачала встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Отримані кошти переводили у криптовалюту.

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Лише у чеських громадян шахраї виманили близько 9 млн крон (понад 360 тисяч євро), постраждалих — 37. Потенційна шкода на рівні всіх країн ЄС, куди дотяглися шахраї, може становити мільйони євро — масштаби проблеми ще встановлюють.

Колцентр розміщувався на двох поверхах будівлі, мав власні сервери всередині приміщення, посилену охорону, електронну систему пропусків і десятки камер спостереження.

Окрім рейду в цьому офісі, обшуки пройшли у домівках підозрюваних.

Керівникам групи висунули звинувачення за статтями кримінального кодексу України про шахрайство в особливо великих розмірах, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, у Києві фіктивний благодійний фонд назбирав 5 млн грн.

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