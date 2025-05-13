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Колцентр надурив європейців на мільйони: на Закарпатті викрили шахраїв (фото)
Чеські правоохоронні органи у співпраці зі Службою безпеки України припинили діяльність шахрайського угруповання на Закарпатті.
На Закарпатті викрили колцентр, співробітники якого виманювали гроші у громадян Чехії та інших європейців у межах схеми з фальшивими пропозиціями інвестицій.
Про це повідомляє пресслужба чеської поліції, а також СБУ.
Як зазначено в повідомленні, чеські правоохоронні органи співпрацювали зі Службою безпеки України. Разом вони припинили діяльність шахрайського угруповання.
Було здійснено міжнародну спецоперацію із припинення діяльності шахраїв.
Загалом затримали 70 підозрюваних, серед яких четверо осіб, котрих вважають керівниками групи. Вилучили сотні одиниць комунікаційного обладнання і комп’ютерів.
Затримання, здійснені у період від 29 квітня до 2 травня в Україні, стали результатом піврічного розслідування за участі правоохоронних структур Чехії та України і підтримки Євроюсту.
Що відомо про фейкову пропозицію колцентру
Зловмисники створили фейкові «інвестиційні платформи», що на перший погляд не викликали великих сумнівів, та за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Процедура передбачала встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Отримані кошти переводили у криптовалюту.
Лише у чеських громадян шахраї виманили близько 9 млн крон (понад 360 тисяч євро), постраждалих — 37. Потенційна шкода на рівні всіх країн ЄС, куди дотяглися шахраї, може становити мільйони євро — масштаби проблеми ще встановлюють.
Колцентр розміщувався на двох поверхах будівлі, мав власні сервери всередині приміщення, посилену охорону, електронну систему пропусків і десятки камер спостереження.
Окрім рейду в цьому офісі, обшуки пройшли у домівках підозрюваних.
Керівникам групи висунули звинувачення за статтями кримінального кодексу України про шахрайство в особливо великих розмірах, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві фіктивний благодійний фонд назбирав 5 млн грн.
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