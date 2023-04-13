Колаборація Sister's Aroma з ДержККБ "ЛУЧ"

За замовленням ДержККБ «ЛУЧ» до річниці затоплення російського воєнного корабля, відомий український beauty-бренд Sister’s Aroma випустили благодійний лімітований парфум Neptune. Це той випадок, коли краса і сила об'єдналися.

Усі українці дізналися про «Нептун» 13 квітня 2022 року, коли його ракети здійснили постріл і потопили крейсер «москва», який був третім за розміром бойовим кораблем росії.

«Нептун» — це український мобільний ракетний комплекс. Він був створений українським конструкторським бюро «Луч» для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Цей потужний комплекс озброєний протикорабельними крилатими ракетами Р-360 «Нептун», які можуть летіти за декілька метрів над водою та маневрувати під час польоту. Дальність їх дії складає до 280 кілометрів. Ракети мають дозвукову швидкість до 900 км на годину та суперздатність знищувати російські воєнні кораблі.

Нагадаємо, що саме сьогодні рік тому тією ракетою був здійснений постріл по російському воєнному кораблю. Цей день став одним із найбільш виняткових прикладів українського спротиву та підтримав непереможний дух кожного з нас. Етикетка лімітованого парфуму виготовлена з металу, цим український бренд Sister’s Aroma намагалися передати структуру ракети «Нептун». Парфум складається з нот витриманого бурбону, тютюнової димки та паленого цукру. Особлива нота у парфумі – запах пороху, що символічно ще раз підкреслює головний задум колаборації.

З початку війни на території України бренд Sister’s Aroma активно допомагає ЗСУ. Наразі вже перераховано більше 5 мільйонів гривень на благодійність. Данна колаборація не виключення, в цей раз бренд прийняв рішення перерахувати 100% прибутку з продажу парфуму Neptune фандрейзинговій платформі UNITED24 на напрямок дитячих інкубаторів. Під час війни в Україні жінки ще частіше стали стикатися з проблемою передчасних пологів, тому кожен інкубатор дає змогу врятувати життя ще одній сміливій дитині.