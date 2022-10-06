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Колаборанти евакуюють свої родини із Херсонської області до анексованого Криму

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Колаборанти евакуюють свої родини із Херсонської області до анексованого Криму

Фото: Associated Press

Російські окупанти та колаборанти бояться наступу ЗСУ на Херсонську область, а тому намагаються врятувати і себе, і свої родини. 

Деякі з колаборантів тимчасво захопленої Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до анексованого Криму. 

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"При цьому продовжують публічно транслювати - "все добре, паніки нема!" Скоро буде ще краще і ще менше "умов для паніки". Ваш час майже закінчився", - наглосив він.

До слова, російські загарбники зазнають втрат на Херсонщині, а тому військові шпиталі переповнені. Їх теж після після стабілізації стану відправляють на лікування до Криму. Втім, доїжджають не всі, наголосив Соболевський.

Як повідомлялося, жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства. Ворог не піклується про забезпечення продовольством окупованих земель.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2617
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