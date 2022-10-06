Колаборанти евакуюють свої родини із Херсонської області до анексованого Криму

Російські окупанти та колаборанти бояться наступу ЗСУ на Херсонську область, а тому намагаються врятувати і себе, і свої родини.

Деякі з колаборантів тимчасво захопленої Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до анексованого Криму.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"При цьому продовжують публічно транслювати - "все добре, паніки нема!" Скоро буде ще краще і ще менше "умов для паніки". Ваш час майже закінчився", - наглосив він.

До слова, російські загарбники зазнають втрат на Херсонщині, а тому військові шпиталі переповнені. Їх теж після після стабілізації стану відправляють на лікування до Криму. Втім, доїжджають не всі, наголосив Соболевський.

Як повідомлялося, жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства. Ворог не піклується про забезпечення продовольством окупованих земель.

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