Літні табори, які на швидку руку організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки

Понад 70 літніх таборів для дітей у екстреному режимі організували колаборанти на тимчасово окупованій Луганщині. Працюватимуть вони впродовж усього літа і планують “перевиховати” щонайменше п’ять тисяч школярів різного віку.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Перевагу, звичайно, надають дітям загиблих учасників “СВО”. Втім, куратори із кремля по пропаганді та промиванні мізків ставлять плани на стовідсоткове опрацювання маленьких мешканців окупованих територій.

Та батьки б’ють на сполох. Літні табори, які на швидку руку організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека – це тільки частина проблем. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня.

Але місцевий “Роспотребнадзор” дав добро! Ідеологічному і “патріотичному” вихованню на окупованих територіях дітей бути не дивлячись ні на що.

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Нагадаємо, що СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна.

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