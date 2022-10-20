Колаборанти потроху драпають з Мелітополя, а окупанти готують провокації

У Мелітополі місцеві жителі помітили, що колаборанти втікають у бік Криму.

Ситуація на Херсонському та Запорізьких фронтах непокоїть мелітопольських колаборантів. Вони потроху починають кивати п'ятками в бік окупованого Криму.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

За словами місцевих жителів, сьогодні було помічено невеликі колони чорних представницьких позашляховиків з держномерами та без них. Такі групи інколи супроводжують авто поліції і вони їдуть на південь.

Також із джерел в окупаційному військкоматі стало відомо, що під введення воєнного стану російське командування наказало провести пару провокацій у громадських місцях Мелітополя.

Так, у центральному парку ім. Горького вночі зненацька знайшли зброю та боєприпаси.

Жителів попереджують, щоб були пильними, оскільки будуть провокації.

Нагадаємо, що російські окупанти оголосили про евакуацію жителів Херсона та Херсонської області через наступ ЗСУ і через підрив дамби Каховської ГЕС.

ЗСУ від початку жовтня на Херсонщині звільнили від окупантів понад 50 населених пунктів. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Сили оборони можуть вибити окупанта з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

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