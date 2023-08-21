Колаборантка з Куп'янська майже рік переховувалася на Прикарпатті

Жінка працювала "секретаркою" гауляйтера Куп'янщини. Проте "начальник" покинув свою підлеглу та втік до РФ.

На Прикарпатті майже рік переховувалася колаборантка з Куп’янська, яка працювала секретаркою гауляйтера міста під час окупації.

Про це розповів начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Безробітна жінка під час окупації вирішила піти працювати особистим секретарем до так званого "голови тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району" Максима Губіна, якого призначили окупанти.

На цій посаді колаборантка працювала, аж поки її "начальник" не втік. Вона приймала вхідну кореспонденцію на підпис Губіну, виконувала його особисті доручення.

Сам Губін втік до Росії, де переховується і досі. Його оголосили у розшук.

"А от свою секретарку гауляйтер покинув в Україні, за парєбрік із собою не взяв. Тож коли українська армія звільнила Куп’янськ, колаборантка чомусь вирішала сховатися в "тилу ворога" – знайшла собі прихисток в Івано-Франківську та відсиджувалася там майже рік. Там ми її й знайшли – затримали, повідомили про підозру. Тепер вона під слідством, а справа в суді. Зло буде покарано", – підсумував Сергій Болвінов.

Колаборантка з Куп'янська

Раніше СБУ затримала "крота", який хотів мобілізуватися, аби здавати позиції ЗСУ.

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