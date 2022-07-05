Колаборанту з окупованого Рубіжного повідомили про підозру: очолив місцеву лікарню

Правоохоронні органи не припиняють виявляти на Луганщині прихильників "рускоро міра".

Мешканцю тимчасово окупованого росіянами Рубіжного прокурори повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації міста місцевий мешканець публічно підтримав "цінності" так званої "ЛНР". Зазначається, що усвідомлюючи російську агресію проти України, він добровільно обійняв посаду головного лікаря "Рубіжанської центральної міської лікарні".

Зловмисникові загрожує тюремний строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, мешканець Херсонщини погодився співпрацювати з окупаціною владою, а також вступив з нею у злочинну змову у травні 2022-го. Він добровільно погодився обійняти посаду так званого "начальника Департаменту охорони здоров’я Херсонської області Військово-цивільної адміністрації".

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