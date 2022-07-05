Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Колаборанту з окупованого Рубіжного повідомили про підозру: очолив місцеву лікарню

Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Колаборанту з окупованого Рубіжного повідомили про підозру: очолив місцеву лікарню

Фото: pixabay.com

Правоохоронні органи не припиняють виявляти на Луганщині прихильників "рускоро міра".

Мешканцю тимчасово окупованого росіянами Рубіжного прокурори повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації міста місцевий мешканець публічно підтримав "цінності" так званої "ЛНР". Зазначається, що усвідомлюючи російську агресію проти України, він добровільно обійняв посаду головного лікаря "Рубіжанської центральної міської лікарні".

Зловмисникові загрожує тюремний строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, мешканець Херсонщини погодився співпрацювати з окупаціною владою, а також вступив з нею  у злочинну змову у травні 2022-го. Він добровільно погодився обійняти посаду так званого "начальника Департаменту охорони здоров’я Херсонської області Військово-цивільної адміністрації".

Читайте також:

У центрі Львова оркестр влаштував музичний флешмоб до Дня Незалежності США

У центрі Львова оркестр влаштував музичний флешмоб до Дня Незалежності США
 
Наступна публікація