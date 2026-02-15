Колапс на сході України: негода спричинила підтоплення низки міст (фото, відео)

Негода

Через різке потепління, танення снігу та затяжні дощі одразу кілька регіонів сходу України зіткнулися з підтопленнями. Найскладніша ситуація — у Краматорську, тимчасово окупованому Луганську та на Харківщині.

Де вирувала негода — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Краматорську річка вийшла з берегів

У місті Краматорськ Донецької області різко піднявся рівень води в річці Біленькій, що призвело до підтоплення дворів і прибудинкових територій. Про це повідомив волонтер Богдан Зуяков.

За його словами, вода почала стрімко прибувати через затор у руслі — скупчення дерев та гілля фактично перекрило течію. Через це рівень води продовжував зростати, створюючи загрозу для житлових будинків.

Краматорськ

На місце оперативно прибули волонтери. Місцевий житель Юрій зайшов у крижаний потік і власноруч почав розбирати завал. Саме після розчищення русла вода поступово почала спадати. За короткий час її рівень знизився настільки, що загрозу масштабного підтоплення вдалося відвернути.

Луганськ затоплює

В окупованому місті Луганськ через відлигу підтопило вулиці та житлові квартали. У соцмережах місцеві жителі публікують відео затоплених доріг і дворів.

Сніг, який протягом зими системно не прибирали, почав активно танути. Водночас зливова інфраструктура не справляється з навантаженням. У результаті вода залила прибудинкові території, приватний сектор і проїжджу частину.

Луганськ

На кадрах видно, що на окремих ділянках рівень води сягає кількох десятків сантиметрів. Автомобілі зупиняються просто посеред дороги, частина транспорту не може виїхати з дворів.

Найбільше постраждали вулиці Херсонська та Леніна, а також район Городка заводу ОР. Попри серйозну ситуацію, окупаційна влада іронічно називає підтоплення «Венецією».

Луганськ

На Харківщині вода зайшла у будинки та на дороги

Складна ситуація спостерігається і в Харківській області. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах.

Так, 14 лютого через тривалі дощі, танення снігу та глибоко промерзлий ґрунт вода затопила приватні домоволодіння, присадибні ділянки та окремі відрізки доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.

Харківщина

Від ранку рятувальники та комунальні служби відкачують воду з дворів, прочищають зливову каналізацію та водовідвідні канави, щоб забезпечити проїзд транспорту. За словами очільника області, рівень води перебуває під контролем, а роботи триватимуть до повної стабілізації ситуації.

Мешканців постраждалих громад закликають бути обережними: уникати пересування підтопленими ділянками, не залишати автомобілі в низинах та оперативно повідомляти про ускладнення ситуації місцевій владі або комунальникам.

Харківщина

Наразі у регіонах продовжують ліквідовувати наслідки негоди та роблять усе можливе, щоб мінімізувати шкоду для людей і їхнього майна.

Раніше ми писали, що у Харківській області через сильні дощі і танення снігу приватні подвір’я, ділянки й частини доріг опинилися під водою. Комунальники та рятувальники цілодобово відкачують воду і прочищають каналізацію, щоб забезпечити проїзд.

У Києві ж комунальники ліквідовують наслідки аварії біля метро «Олімпійська». Підземний перехід затопило гарячою водою, що схоже на прорив теплотраси. Очевидці фіксують густу пару й шум, але робота метро не зупинена. Комунальні служби працюють над усуненням витоку й безпекою. Причина інциденту остаточно встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, в Україні синоптики прогнозують погіршення погодних умов із мокрим снігом, ожеледицею та поривчастим вітром. Оголосили жовтий рівень небезпеки для частини регіонів.

У західних та північних областях очікується сильний сніг і мороз до 6–9 °C нижче нуля, а по всій країні температура коливатиметься від невеликих мінусів до легкого плюсу.

У столиці передбачають значний сніг і ожеледицю. Людям радять бути обережними на дорогах і в пішохідних зонах. Інформація оновлюватиметься.