Колапс на сході України: негода спричинила підтоплення низки міст (фото, відео)
На сході України міста підтоплює через різке потепління. Зокрема, постраждали Краматорськ, Луганськ та населені пункти Харківщини.
Через різке потепління, танення снігу та затяжні дощі одразу кілька регіонів сходу України зіткнулися з підтопленнями. Найскладніша ситуація — у Краматорську, тимчасово окупованому Луганську та на Харківщині.
Де вирувала негода — читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Краматорську річка вийшла з берегів
У місті Краматорськ Донецької області різко піднявся рівень води в річці Біленькій, що призвело до підтоплення дворів і прибудинкових територій. Про це повідомив волонтер Богдан Зуяков.
За його словами, вода почала стрімко прибувати через затор у руслі — скупчення дерев та гілля фактично перекрило течію. Через це рівень води продовжував зростати, створюючи загрозу для житлових будинків.
На місце оперативно прибули волонтери. Місцевий житель Юрій зайшов у крижаний потік і власноруч почав розбирати завал. Саме після розчищення русла вода поступово почала спадати. За короткий час її рівень знизився настільки, що загрозу масштабного підтоплення вдалося відвернути.
Луганськ затоплює
В окупованому місті Луганськ через відлигу підтопило вулиці та житлові квартали. У соцмережах місцеві жителі публікують відео затоплених доріг і дворів.
Сніг, який протягом зими системно не прибирали, почав активно танути. Водночас зливова інфраструктура не справляється з навантаженням. У результаті вода залила прибудинкові території, приватний сектор і проїжджу частину.
На кадрах видно, що на окремих ділянках рівень води сягає кількох десятків сантиметрів. Автомобілі зупиняються просто посеред дороги, частина транспорту не може виїхати з дворів.
Найбільше постраждали вулиці Херсонська та Леніна, а також район Городка заводу ОР. Попри серйозну ситуацію, окупаційна влада іронічно називає підтоплення «Венецією».
На Харківщині вода зайшла у будинки та на дороги
Складна ситуація спостерігається і в Харківській області. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про підтоплення в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах.
Так, 14 лютого через тривалі дощі, танення снігу та глибоко промерзлий ґрунт вода затопила приватні домоволодіння, присадибні ділянки та окремі відрізки доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.
Від ранку рятувальники та комунальні служби відкачують воду з дворів, прочищають зливову каналізацію та водовідвідні канави, щоб забезпечити проїзд транспорту. За словами очільника області, рівень води перебуває під контролем, а роботи триватимуть до повної стабілізації ситуації.
Мешканців постраждалих громад закликають бути обережними: уникати пересування підтопленими ділянками, не залишати автомобілі в низинах та оперативно повідомляти про ускладнення ситуації місцевій владі або комунальникам.
Наразі у регіонах продовжують ліквідовувати наслідки негоди та роблять усе можливе, щоб мінімізувати шкоду для людей і їхнього майна.
Раніше ми писали, що у Харківській області через сильні дощі і танення снігу приватні подвір’я, ділянки й частини доріг опинилися під водою. Комунальники та рятувальники цілодобово відкачують воду і прочищають каналізацію, щоб забезпечити проїзд.
У Києві ж комунальники ліквідовують наслідки аварії біля метро «Олімпійська». Підземний перехід затопило гарячою водою, що схоже на прорив теплотраси. Очевидці фіксують густу пару й шум, але робота метро не зупинена. Комунальні служби працюють над усуненням витоку й безпекою. Причина інциденту остаточно встановлюється фахівцями.
Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, в Україні синоптики прогнозують погіршення погодних умов із мокрим снігом, ожеледицею та поривчастим вітром. Оголосили жовтий рівень небезпеки для частини регіонів.
У західних та північних областях очікується сильний сніг і мороз до 6–9 °C нижче нуля, а по всій країні температура коливатиметься від невеликих мінусів до легкого плюсу.
У столиці передбачають значний сніг і ожеледицю. Людям радять бути обережними на дорогах і в пішохідних зонах. Інформація оновлюватиметься.