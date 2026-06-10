Колапс у Криму – початок: ЗСУ вибивають росіян з окупованих територій, а наступ РФ ризикує обвалитись каскадом – ISW

Черги на АЗС у Криму / © із соцмереж

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Російське військове командування заборонило переміщення військових вантажів ключовими автомагістралями, які з’єднують материкову частину РФ із тимчасово окупованим Кримом. Причиною стали удари ЗСУ та встановлення вогневого контролю над цими маршрутами.

Про це пише ISW.

Йдеться про траси Ростов — Крим (М-14 / Р-280) та Керч — Сімферополь — Севастополь («Таврида»), які є критично важливими для постачання російських військ. Обмеження набули чинності з 7 червня після відповідного наказу командування.

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За словами командира українських Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, рішення ухвалене з міркувань безпеки через ефективні удари української армії по логістичних маршрутах противника.

«Російське командування заборонило рух військової логістики ключовими трасами через український вогневий контроль», — йдеться у звіті.

Це вже не перше обмеження: раніше окупаційна влада також обмежувала рух цивільного транспорту, зокрема — на автомагістралі М-14 та ділянці автомагістралі Білгород-Маріуполь (Р-150), яка проходить через окуповану Луганську область.

Аналітики зазначають, що атаки по наземних лініях комунікацій Росії та залізничної інфраструктури на окупованій Україні з весни 2026 року порушує військову логістику Росії. І удари лише посилюватимуться.

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«Україна, ймовірно, ще більше розширить та посилить свою ударну кампанію середньої дальності, що, ймовірно, матиме каскадний вплив на наступальні операції Росії в найближчі місяці, особливо в міру того, як зусилля України щодо формування поля бою зростатимуть», — зазначають вони.

Раніше йшлося про те, що паливна криза в Росії та окупованому Криму загострюється через регулярні українські удари по логістичній і паливній інфраструктурі. У регіонах фіксують дефіцит бензину, довгі черги на АЗС і жорсткі обмеження — до 20 літрів на людину, а подекуди пальне взагалі відсутнє. Причиною є атаки дронів по маршрутах постачання, мостах і НПЗ, а також ускладнення морської логістики через ризики безпеки. Ситуація вже викликає невдоволення серед населення і, за оцінками, може впливати навіть на забезпечення російських військ.

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