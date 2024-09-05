Колапс у метро та дорогах в Києві: що відомо про чергову атаку дронів

Київ скували кілометрові затори, а у метро – величезні черги. Справжній транспортний колапс стався у столиці після 9-годинної повітряної тривоги. Ворожі безпілотники буквально паралізували рух у Києві. Однак збивати ворожі цілі довелось не лише над територією України.

Куди ще залетіли російські бляшанки і що відомо про чергову масовану атаку РФ – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Чергова масована атака

Чергова тривала масована атака російських ударних дронів. На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще переддень ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків. Цього разу російські бляшанки заходили переважно поодинці, а не групами, як раніше, інформує Київська міська військова адміністрація.

"Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України," в тому числі і Київ. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю", - йдеться в повідомленні.

Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

Обійшлося без руйнувань

За даними влади, 5 вересня в Києві без потерпілих та руйнувань.

Утім, без наслідків затяжної тривоги таки не обійшлося. У Києві вона тривала 9 годин. Це створило справжній колапс у столичному метро. На деяких станціях неможливо було навіть дійти до вагона, не те що потрапити всередину. Ось, до прикладу, метро Чернігівська.

Оскільки повітряна тривога тривала усю ніч та вранці, інтервали між поїздами були збільшені через великий потік пасажирів. Таким чином, час очікування наступного поїзда на різних лініях метрополітену становив 10 хвилин, повідомляє КМДА.

Столичне метро поступово поновлює рух у звичайному режимі після повітряної тривоги. Про це інформує КП "Київський метрополітен". Нагадуємо, станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда. Обмеження встановлені з міркувань безпеки, аби уникнути скупчення пасажирів на платформах в очікуванні поїзда”

Величезні затори

І якщо ситуація із метро за деякий час таки владналась, то на дорогах проблеми були довго. Кілометрові затори утворилися по всьому місту. Відповідні відео з'явилися в мережі.

Через затяжну тривогу кілометрові черги утворились не лише з автівок, а й з людей, які чекали на громадський транспорт.

Шахеди в Білорусі

Такий от не дуже добрий ранок був для мешканців столиці. Однак дрони не давали спати і жителям Білорусі. Адже в ніч проти 5 вересня декілька "Шахедів" залетіли в повітряний простір цієї країни. Місцеві пабліки повідомили, що по безпілотниках працювало ППО.

"У Гомельському радйоні збивають "Шахеди" – чути вибухи. Два звуки вибуху чули у Гомельськ ому районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу у білоруському небі", - йдеться в повідомленні.

Реакція Генштабу Білорусі

А вже вранці 5 вересня Генштаб Білорусі визнав порушення кордону безпілотниками РФ, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони.

"Вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами", - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника командувача ВПС Сергія Фролова, було прийнято рішення на знищення БПЛА. "За цим фактом проводиться перевірка", зазначив він. Білоруський військовий жодним чином не обмовився про те, що це були безпілотники, які запустила Росія по Україні і аткуда гатовілось нападєніє.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 5 вересня атакували Київську область безпілотниками "Шахед". Внаслідок падіння уламків пошкоджені шість приватних будинків.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.