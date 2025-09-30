- Дата публікації
Колапс в Одесі через негоду: маршрутка з людьми провалилася під землю (відео)
В Одесі колапс через зливу — на одній із вулиць автобус провалився під землю.
У вівторок, 30 вересня, в Одесі під час потопу, спричиненого зливою, маршрутка провалилася під землю, ймовірно, розмиту теплотрасу.
Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Як передає «Суспільне» з посиланням на ДСНС, рятувальники проводять операцію з порятунку 60 людей з автобуса, який провалився у розмиту теплотрасу. Близько 20 пасажирів вже перевезли у безпечне місце.
«Разом з маршруткою під землю пішов і легковик. Прорив стався на місці теплотраси, там зараз високі температури», — зазначають у пабліку «Одеса INFO».
За інформацією видання «Думська», жертв та постраждалих немає.
«Водій маршрутки бігає біля своєї машини, заламуючи руки», — зазначають у виданні.
Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.
Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.
Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина — її розшукують водолази.