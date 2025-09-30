ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3502
1 хв

Колапс в Одесі через негоду: маршрутка з людьми провалилася під землю (відео)

В Одесі колапс через зливу — на одній із вулиць автобус провалився під землю.

Дмитро Гулійчук
В Одесі автобус провалився

В Одесі автобус провалився / © Думська

У вівторок, 30 вересня, в Одесі під час потопу, спричиненого зливою, маршрутка провалилася під землю, ймовірно, розмиту теплотрасу.

Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Як передає «Суспільне» з посиланням на ДСНС, рятувальники проводять операцію з порятунку 60 людей з автобуса, який провалився у розмиту теплотрасу. Близько 20 пасажирів вже перевезли у безпечне місце.

/ © Суспільне

© Суспільне

«Разом з маршруткою під землю пішов і легковик. Прорив стався на місці теплотраси, там зараз високі температури», — зазначають у пабліку «Одеса INFO».

За інформацією видання «Думська», жертв та постраждалих немає.

«Водій маршрутки бігає біля своєї машини, заламуючи руки», — зазначають у виданні.

Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.

Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.

Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина — її розшукують водолази.

3502
