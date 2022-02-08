"Колапсу немає": у МОЗ назвали кількість держслужбовців, яких відсторонили від роботи за відсутність вакцинації

"Колапсу немає": у МОЗ назвали кількість держслужбовців, яких відсторонили від роботи за відсутність вакцинації

Найбільше відсторонили від роботи працівників комунальних установ, бо вони не були вакцинованими.

В Україні відсторонили від роботи понад 7,5 тисячі невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та медиків, які не зробили щеплення проти коронавірусу до 31 січня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Згідно з указом МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, який набув чинності 31 січня, медиків, комунальників та місцевих чиновників без принаймні одного, зробленого щеплення, почали відсторонювати від роботи без збереження зарплати.

За останніми даними, відсторонено 7531 співробітників вказаних організацій. Зокрема:

Найбільше, 4578 особи, – працівники комунальних установ;

Відсторонено 2136 (0,2%) співробітників закладів охорони здоров’я: 216 лікарів та 765 медичних сестер;

Також не вакцинувалися 1001 співробітників господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу;

Відсторонених представників органів місцевого самоврядування – 817.

"Звичайно, це не той результат, який можна назвати позитивним або таким, що нас задовольняє. Проте колапсу медичної системи або ж масового відсторонення медиків у час пандемії ми вже точно не фіксуємо", - запевнив Кузін.

Натомість, за даними МОЗ, загалом в Україні в закладах охорони здоров’я (комунальних та державних) працює понад 755 тисяч співробітників.

"Відсторонення медичних працівників раніше було б ризикованим для системи охорони здоров’я у час пандемії. Саме тому вони потрапили лише в третій раунд змін до наказу. Щодо інших категорій працівників, то вони, як і медики, також найбільше взаємодіють із великою кількістю людей. А отже мають підвищений ризик інфікуватись COVID-19", - пояснив Кузін.

Головний санлікар додав, що "не може медик дозволити собі бути невакцинованим у той час, коли від важких наслідків та смерті захищає лише щеплення".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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