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"Колега зі США" та золото: на Тернопільщині священника "розвели" на 487 тис. грн

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Марія БойкоМарія Бойко
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"Колега зі США" та золото: на Тернопільщині священника "розвели" на 487 тис. грн

На Тернопільщині аферисти обманули священника / Фото: Getty Images

Потерпілий від травня до жовтня перераховував "колезі" гроші.

У Тернопільській області у священника виманили 487 тис. грн. Йому пообіцяли прислати зі США золото та гроші. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

До правоохоронців звернувся один із священників. Він повідомив, що у соціальних мережах він познайомився із священником зі США. Оскільки у того було фото у рясі, він одразу довірився "колезі". 

Американський священник пообіцяв допомогти українському грошима та золотою атрибутикою, зокрема - прислати золоті чаші. Проте одразу попередив, що офіційно таку посилку неможливо відправити, а тому потрібно домовлятись із транспортною компанією, послуги якої повинен оплатити українець. 

"Впродовж травня-жовтня священник з Тернопільщини 15 разів оплачував за ті чи інші послуги перевізників. І як наслідок - втратив майже 487 тисяч гривень, але ні доларів, ні чаш не отримав", - йдеться у повідомленні. 

Після цього отець звернувся до поліції. Правоохоронців відкрили провадження за ч. 4 статті 190 ККУ.

Нагадаємо, у Тернопільській області шахраї, які пообіцяли дівчині платити за перегляд фільмів, вкрали у неї 14 тисяч гривень. 

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Дата публікації
Перегляди
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