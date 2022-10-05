Колективна божевільня: в ОП відреагували на "включення до РФ" захоплених територій України

В Офісі президента обіцяють повернути агресорку Росію до реальності, де затвердили "ратифікацію" про "приєднання до складу РФ" окупованих територій України.

До слова, 5 жовтня російський диктатор Володимир Путін затвердив "ратифікацію договору" про "прийняття" "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що "заберемо все своє".

Таку думку він висловив у своєму Telegram.

"Нікчемні рішення країни-терористки не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - наголосив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 3 жовтня, Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій.

У середу, 5 жовтня, Путін підписав федеральний конституційний закон про "включення" окупованих територій України до РФ, а також призначив їхніх керівників.

Читайте також: