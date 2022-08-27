Колективне вбивство: на Хмельниччині троє чоловіків побили до смерті товариша

Трьом мешканцям Кам'янця-Подільського призначили по сім з половиною років ув'язнення за побиття знайомого до смерті.

Постраждалий помер від отриманих травм.

Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

Між чоловіками виникла суперечка, під час якої троє напали на одного. Чоловіки завдали 55-річному чоловікові численних ударів, зокрема, ногами. Від травм постраждалий згодом помер у реанімації.

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Дії чоловіків кваліфікували за ч.2. ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Усім трьом чоловікам призначили по сім років та шість місяців ув'язнення.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області молодик проломив товаришу голову лопатою, якою копав могили.

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