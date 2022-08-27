Колективне вбивство: на Хмельниччині троє чоловіків побили до смерті товариша

Трьом мешканцям Кам'янця-Подільського призначили по сім з половиною років ув'язнення за побиття знайомого до смерті.
Постраждалий помер від отриманих травм.
Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.
Між чоловіками виникла суперечка, під час якої троє напали на одного. Чоловіки завдали 55-річному чоловікові численних ударів, зокрема, ногами. Від травм постраждалий згодом помер у реанімації.
Дії чоловіків кваліфікували за ч.2. ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Усім трьом чоловікам призначили по сім років та шість місяців ув'язнення.
Раніше стало відомо, що у Вінницькій області молодик проломив товаришу голову лопатою, якою копав могили.
Читайте також:
- Напився і зарізав дружину на очах дітей: на Буковині засудили 40-річного чоловіка
- Тіло спалив, а рештки закопав на смітнику: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з односельчанином
- На Сумщині чоловік вбив брата, а тіло заховав за наказом голосу згори
- Під Одесою знайшли тіло оголеної жінки у сміттєвому баку (фото)