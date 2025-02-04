Коли буде індексація пенсій 2025: Зеленський зробив важливу заяву

Президент наголосив, що держава прагне надати фінансову підтримку всім українцям, які її потребують.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на кому анонсував початок індексації пенсій 2025 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Також обговорювались програми фінансової підтримки українців та бізнесу. Зокрема програми "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек", безкоштовне харчування у школах, доплати вчителям та інші.

"Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе", – повідомив гарант.

Він пояснив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які виявились ефективні. Президент підкреслив, що вже надав відповідні доручення уряду.

"Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати майже 1000 гривень доплати у лютому. Доплата є щомісячною, але на її отримання є певні обмеження.

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