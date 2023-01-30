Коли буде представлено український бойовий дрон з дальністю понад 1000 км: Жданов розповів про стан справ

Що наразі відбувається з дроном, на якому етапі тривають випробування і коли наша пташка зможе показати, на що здатна.

Військовий експерт Олег Жданов розповів,що відомо про виготовлення українського бойового безпілотника дальністю польоту до 1000 км та з 75 кг вибухової речовини.

Про це йшлося у відео експерта на його YouTube-каналі.

"Ми чекаємо на чергове диво від нашого "Укроборонпрому". Глава Юрій Гусєв обіцяв, що буде представлений бойовий дрон із бойовим радіусом у 1000 км. Новий рік минув – дрона ми не побачили. Після Нового року всі згадали про цей дрон, і голова, точніше, пресслужба "Укроборонпрому" заявила про те, що дрон вже готовий, розпочинає державні випробування", – зазначив експерт.

Щодо ситуації з випробуваннями БПЛА, то інформацію про це засекречено.

"Ось усе, що ми почули від "Укроборонпрому". Що зараз відбувається з дроном, на якому етапі проходять випробування і коли наша пташка зможе показати нам реально ці 1000 км з 75 кг вибухівки?.. На сьогоднішній день відповіді на це питання не існує. Воно закрито грифом "Секретно"", – додав експерт.

Відомо, що речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла: "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на 1000 км.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.