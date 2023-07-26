Коли чекати масованих обстрілів ворогом української енергосистеми: відповідь експерта

Стало відомо, коли цьогоріч можливі атаки на українську енергосистему.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

"Цього року вони (російські війська, – ред.) навіть не перериваються... Певна кількість ракет і дронів були спрямовані на енергетичну інфраструктуру... Ці атаки тривають і я внутрішньо готуюся до того, що в жовтні, або на початку листопаду вони стануть значно більш інтенсивними і знову сфокусуються на енергетичній інфраструктурі, знову будуть бити по підстанціях і по генерувальних потужностях... З одного боку ми багато чого навчилися під цими атаками і маємо унікальний в світі досвід, яким чином їм протистояти і яким чином діяти, щоб мінімізувати наслідки... З іншого боку безумовно система є більш вразливою зараз, ніж рік тому... Далеко не все вдається відновити, далеко не все можливо відновити в рамках одного року. Буду відвертим, система слабкіша зараз, ніж рік тому, але ми краще знаємо, що робити, щоб уникнути небезпеки... Ми готуємося найкращим можливим чином до найгіршого і, дай боже, щоб найгірше не сталось», - пояснив він.

Раніше у Кабінеті міністрів розповіли, чи підвищуватимуть тарифи на комуналку цього року.

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