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Коли чекати на похолодання: синоптикиня розповіла про погоду наступного тижня

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
604
Час на прочитання
1 хв
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Коли чекати на похолодання: синоптикиня розповіла про погоду наступного тижня

Фото: Credits

Наталка Діденко розповіла, коли чекати на похолодання.

В Україні від другої половини наступного тижня очікується похолодання до 8 градусів морозу.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.  

За її словами, у понеділок, 28 листопада в Україні буде хмарна погода, подекуди пройдуть мокрий сніг та дощ. Інтенсивні опади малоймовірні.

Більша ймовірність опадів – на півночі, у центральних областях та у південній частині України. На заході – тумани. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду. 

Температура повітря коливатиметься близько від 2 морозу до 2 тепла в західних та північних областях. У центрі та на сході очікується +1+5 градусів. У південній частині +3+7 градусів, в Криму до +10+12 градусів. 

У Києві 28 листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Температура повітря близько нуля.

Похолодання до невеликих морозів: нічних – 3-8 градусів, денних –1-4 градуси – ймовірне з другої половини прийдешнього тижня.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду.

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Дата публікації
Перегляди
604
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