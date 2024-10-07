Коли чекати на заморозки та мокрий сніг: прогноз погоди на найближчі 10 днів

Цього тижня в Україні очікується ще тепла погода, а з неділі, 13 жовтня – уже поступове похолодання.

У вівторок, 8 жовтня, циклон, який зумовлює сьогодні дощі в багатьох наших областях піде за межі України.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, територія України опиниться поміж двох циклонічних систем – на північному сході циклон Finny та циклонічна область із центром Gerda над Великою Британією, і перебуватиме під впливом сухого антициклону, який розташувався над Чорним морем.

"Ми знаємо (сподіваюсь), що антициклон – це суха погода.Тому у вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі ще залишки наповнять вологою повітря, землю та дерева на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині", – каже синоптикиня.

Температура повітря завтра сягатиме +17+22 градуси, на півдні до +22+25 градусів, в північних областях +12+18 градусів.

У Києві 8-го жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16+18 градусів.

У середу-четвер, 9-10 жовтня, в Україні переважатиме суха сонячна погода з потеплінням до +18+24 градусів.

Проте вже з неділі, 13 жовтня, очікується поступове похолодання, яке на завершення наступного тижня, з 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу.

"Це прогноз - орієнтовний, тому очікуємо щодня на уточнення", – підсумувала Діденко.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.