Коли чекати наступного масованого удару по Україні: шокувальний прогноз

На жаль, у ворога достатньо ресурсів для атак.

Росія відновила і продовжує масовані удари по Україні. Наступний може відбутися навіть наступної доби.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов

"Сьогодні пан Ігнат, речник командування Повітряних сил, зазначив, що, мовляв, чотири доби потрібно ворогу, щоб накопичивши відповідний ресурс знов бити по нашій країні. Але, наскільки я пам'ятаю нормативи, цей процес може бути значно пришвидшений і наступна атака може відбутися протягом, в тому числі і найближчої доби", – пояснив він.

Саме тому він закликав у жодному разі не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

Раніше військово-політичний огляда Олександр Коваленко розповів, наскільки часто РФ може завдавати ударів по Україні.

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