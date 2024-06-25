Коли чекати нового обміну військовополоненими: відповідь Юсова

Невпинна робота триває.
В ході операції з обміну полоненими сьогодні, 25 червня, було повернуто 90 наших захисників. І робиться все можливе, щоб найближчим часом були ще добрі новини.
Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов.
"Ми не комунікуємо цифри, але повірте, що всі дані фіксуються, збираються, із родинами військовополонених триває постійний контакт і робота. Держава нікого не забула. І навіть якщо Червоний Хрест когось не побачив з якихось причин, то реєстри координаційного штабу, національно-інформативного бюро, інформація СБУ – все враховує і всі дані збирає", – зазначив він.
Нагадаємо, Україна повернула тіла 254 полеглих захисників.
Читайте також:
- "Живуть краще, ніж вдома": Золкін про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів
- Ці кадри облетіли всю країну: жінка понад два роки була у полоні РФ і нарешті побачила сина (відео)
- З’їж карамельку та тримай цигарку: чому полоненим путінським вбивцям в Україні запропонували майже ресторанне меню