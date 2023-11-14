Коли чекати обстрілів енергосистеми і який найгірший сценарій: відповідь Міненерго

За словами міністра Галущенка, росіяни ймовірно чекають настання постійних морозів, щоб відновити масовані удари по енергосистемі.

Росіяни, ймовірно, чекають настання морозів, щоб відновити масовані атаки на об'єкти української енергосистеми.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, росіяни і не припиняли атаки на українську енергетику, але ці удари не є такими масованими.

"Напевно все-таки, щоб мінус мав стабільний характер. Тобто якщо умовно падає температура до мінуса, потім підіймається до плюса... Мені здається, вони будуть чекати стабільних морозів", – каже Галущенко.

Він підкреслив, що при стабільно низьких температурах буде важче відновлювати пошкодження в енергосистемі.

"Сам факт атаки на енергосистему не означає, що ми втрачаємо контроль над системою. Це залежить від конкретних наслідків ударів. Найпесимістичніший сценарій, те, що вони намагаються досягти – це блекаут. Це блекаут країни і в такому випадку нам потрібно буде заново складати енергосистему", – підсумував міністр.

Раніше експерт Роман Світан пояснив, чи будуть масштабні відключення світла в Україні.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що відключення світла в Україні можуть розпочатися уже в листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів.У Міненерго спростували цю заяву.

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