Коли Чорна п'ятниця 2022 року: де українцям шукати найбільші знижки

ТСН.ua розповідає історію свята, коли воно прийшло до нас і які знижки можна очікувати на Чорну п’ятницю покупцям.

В усьому світі Чорна п'ятниця (Black Friday) - це особливий період, коли в магазинах пропонують великі знижки на товари та проводять різноманітні розпродажі. У покупців з'являється хороший шанс заощадити та придбати вартісні речі за меншою ціною.

Коли Чорна п'ятниця 2022 року: готуємося до знижок

Традиційно Чорна п'ятниця відбувається відразу після популярного американського свята Дня подяки. Його святкують в США в останній четвер листопада. Тому 2022 року Чорна п'ятниця припадає на 25 листопада. Однак в кожному магазині додатково встановлюють, скільки днів триватимуть розпродажі. Тому вони можуть розпочатися ще на початку тижня і тривати до наступного понеділка. Його традиційно називають Кіберпонеділком.

Але зазвичай період акцій та знижок триває 3-5 днів.

Історія Чорної п'ятниці: чому цей день носить таку назву

Чорна п'ятниця 2022 / Фото: Pexels

Чим ближче до листопада, тим частіше можна почути про Чорну п'ятницю та мегазнижки, які чекають на покупців в цей період. Наприклад, минулого року на Black Friday в США 88 млн осіб робили покупки онлайн, а середній чек американця становив $430. А за даними одного з найбільших українських ритейлерів Rozetka 2020 року кожен українець придбав в середньому 1,59 одиниці товару та в середньому заплатив 1539 гривень.

В багатьох магазинах розмір знижки може доходити до 90%. А тому не дивно, що на Чорну п'ятницю чекають з особливим нетерпінням.

В США та інших країнах світу саме з Чорної п'ятниці починається період традиційних різдвяних розпродажів. Акції спочатку проводили лише в Сполучених Штатах, вони набули популярності на East Сoast в 1960-х роках. А вже в 1980-х листопадовий цінопад вийшов за межі цієї країни і отримав свою загальноприйняту назву.

Перший розпродаж було винайдено задовго до Black Friday: в штаті Пенсільванія молодик Френк Вулворт, який працював у місцевому магазині. На той час не існувало цінників, тому продавці самостійно виставляли ціни на свої товари. Вулворту цей обов'язок не подобався, тому одного разу він наважився на серйозний крок: почав розпродувати сезонні товари по 5 центів. Такий цікавий підхід приніс маленькій лавці чималий комерційний успіх.

Френк Вулворт скористався своїм успіхом та започаткував велику торгівельну мережу Woolworth, якій ми маємо завдячувати сучасним шопінгом - супермаркети та дискаунтери пішли саме звідти.

Згодом продавці зрозуміли, що найбільший прибуток від розпродажів вони отримують перед різдвяними святами (в США - 25 грудня), адже в цей час люди скуповують подарунки для своїх близьких та друзів. Звідси пішла традиція починати Чорну п'ятницю після Дня подяки, даючи покупцям місяць до Різдва.

Чому ж п'ятницю охрестили "чорною"? За однією з версій, назва з'явилася через патрульних США. Справа в тому, що в період великих знижок в магазинах спостерігається справжній ажіотаж, збільшується кількість та тривалість заторів, а між покупцями часто назрівають бійки.

Згодом у американців з'явилася ще одна версія походження назви "Чорна п'ятниця". Її пов'язують з ідіомою "in the black", яка означає "позитивний баланс" в бухгалтерській книзі (у США витрати позначають червоним кольором, а прибутки - чорним). Тобто, магазини вийдуть в плюс після розпродажів.

Цікаво, що в Сполучених Штатах навіть намагалися змінити назву на "Велика п'ятниця", але такий варіант не прижився.

Чорна п'ятниця 2022 в Україні: акції та знижки в магазинах

Чорна п'ятниця 2022 в Україні / Фото: Pexels

В Україні Чорна п'ятниця 2022 року в більшості магазинах розпочнеться в ніч проти 25 листопада. Однак багато торгівельних площадок будуть знижувати ціни на товари ще раніше:

в магазині Фокстрот Чорна п'ятниця 2022 року триватиме від 21 листопада до 30 листопада;

Чорна п'ятниця 2022 року триватиме від 21 листопада до 30 листопада; Rozetka обіцяє покупцям грандіозні знижки (до -65%), однак дати поки невідомі;

обіцяє покупцям грандіозні знижки (до -65%), однак дати поки невідомі; мережа торгових магазинів Епіцентр також пропонує знижки - тут вони розпочнуться 22 листопада і закінчаться 28 листопада, а розмір знижки становитиме до -90%;

також пропонує знижки - тут вони розпочнуться 22 листопада і закінчаться 28 листопада, а розмір знижки становитиме до -90%; в Ельдорадо можна буде придбати електроніку на Чорну п'ятницю (25 листопада), а знижки досягнуть -70%;

можна буде придбати електроніку на Чорну п'ятницю (25 листопада), а знижки досягнуть -70%; проведе розпродажі також і магазин Алло - однак точні дати акції поки невідомі;

- однак точні дати акції поки невідомі; техніку та електроніку зі знижками до -50% пропонує також Comfy у період від 21 до 28 листопада;

у період від 21 до 28 листопада; в магазині Жжук також заплановані знижки, стартує Чорна п'ятниця тут в ніч проти 25 листопада;

також заплановані знижки, стартує Чорна п'ятниця тут в ніч проти 25 листопада; в Watsons Чорна п'ятниця триватиме від 22 до 28 листопада, тут пропонують знижки на товари до -70%.

Лайфгаки до Чорної п'ятниці: як не переплатити

Як не переплатити на Чорну п'ятницю / Фото: Pexels

На Чорну п'ятницю потрібно бути максимально уважним, щоб не переплатити за товари. Тож запам'ятайте кілька важливих порад:

заздалегідь підпишіться на розсилку бажаного ритейлера;

створіть облікові записи на великих торгівельних площадках, щоб потім не витрачати час;

вивчайте ціну на товар протягом тривалого періоду;

краще не купуйте невідомі бренди, навіть якщо вони з великою знижкою;

серед товарів зі зниженою ціною часто виставляють застарілі моделі пристроїв, тому вивчайте інформацію;

зробіть список магазинів, де є потрібний вам товар;

створіть свій список бажань (тобто перелік товарів, які ви б хотіли придбати на Чорну п'ятницю);

шопінг краще починати онлайн - ще до відкриття фізичних магазинів;

дивіться не на знижку, а на ціну;

звертайте увагу на правила повернення товару;

подумайте, яку суму ви готові заплатити (заздалегідь переведіть кошти на карту для оплати онлайн, додавши до неї 10-15%), так ви не переплатите;

не забудьте про доставлення товару, тому вивчіть умови в кожному магазині.

Також запам'ятайте, що за законом ви маєте право повернути куплену річ протягом 14 днів (якщо у вас залишився чек) за наявності браку на товарі.