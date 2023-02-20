Коли день ангела у Галини 2023 року: в які дати вітати дівчат з цим іменем

Красиве та милозвучне ім'я Галина дуже поширене в Україні. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що воно означає і коли 2023 року Галиночки будуть святкувати свій день ангела.

Що означає ім'я Галина

Ім'я Галина походить від давньогрецького слова "галене", яке означає "безтурботність", "штиль" та "спокій". Цікаво, що в міфології Давньої Греції можна знайти нереїду-покровительку тихого моря, яку звали Галена. А в Іспанії та в Італії існує співзвучне слово "gallina", що означає "курка".

Скорочені та пестливі форми імені Галина: Гала, Галя, Галочка, Галюся, Галинка, Галька, Галюня.

Вважається, що жінки на ім'я Галина відрізняються спокійним та врівноваженим характером. Разом з тим вони цілеспрямовані, активні, самокритичні, чесні. Галини не знають, що таке хитрощі чи зазнайство. Всього, що в них є, намагаються досягати чесною працею. А ще такі дівчата під час пошуку роботи спираються не на фінанси, а на поклик свого серця. Галини є хорошими господинями та дбайливими мамами.

Коли день ангела Галини 2023 року за церковним календарем

Дівчата з милозвучним іменем Галина святкують день ангела лише тричі на рік. За церковним православним календарем це будуть такі дати:

23 лютого 2023 року — день пам'яті праведної Галини, доньки імператора-язичника Септимія. Всіма своїми силами дівчина намагалася переконати батька відмовитися від поклоніння ідолам та навернутися до істинної віри. Також вона руйнувала всі зображення язичницьких богів. Через це імператор наказав стратити наставника Галини, але саму свою доньку не зміг убити. Дівчина померла своєю смертю. Праведна Галина, за церковною традицією, вважається покровителькою тих, захищає правду. А ще вона дає силу малодушним.

23 березня та 29 квітня 2023 року — церква вшановує в ці дні пам'ять мучениці Галини Коринфської. Вона разом зі своїми послідовниками відмовилася принести жертву ідолам. За це її спочатку ув'язнили, а потім стратили. Даних про те, як саме померла свята мучениця, не збереглося. Проте відомо з церковних переказів, що її вчителя та інших його учнів довго катували, топили, волочили за возом, забивали камінням, а в кінці обезголовили.

Не забудьте привітати з днем ангела всіх знайомих та близьких Галин та побажати їм тепла, радості, щастя, сімейного благополуччя і гарної долі.

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